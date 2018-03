Am Ostermontag, 2. April, startet das Lauchheimer Museum im Torturm in die neue Saison. Es ist an diesem Tag geöffnet von von 13 bis 17 Uhr.

Unter dem Stichwort „Hausfrauenfleiss“ ist eine Sonderausstellung alter Handarbeitstechniken – vom Spinnen über Nähen, Besticken und Flicken - mit Exponaten aus den vergangenen 100 Jahren zu sehen.