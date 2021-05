Rund 150 über 80-jährige Westhausener freuen sich über vollständigen Corona-Impfschutz

Am Donnerstag, 27. Mai, hat in der Wöllersteinhalle Westhausen für rund 150 über 80-Jährige der Gemeinde die zweite Corona-Schutzimpfung stattgefunden. Wie schon bei der Erstimpfung am 15. April waren hierfür wiederum zwei Mobile Impfteams aus Stuttgart angereist. Der Impftag sei auch diesmal wieder „wie am Schnürchen“ gelaufen und es freue ihn sehr, dass nunmehr alle Westhausener Impfwilligen über 80 Jahren ihren vollständigen Corona-Impfschutz erhalten konnten, betont Bürgermeister Markus Knoblauch.

Das Rathausteam habe die Mobilen Impfteams in bewährter Weise unterstützt und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Insgesamt seien von der Verwaltung rund 400 über 80-jährige Mitbürgerinnen und Mitbürger angeschrieben worde, so Knoblauch. Erfreulicherweise seien viele bereits geimpft gewesen oder hätten schon anderweitig einen Termin vereinbart, sodass in der Wöllersteinhalle letztendlich noch 150 Impfungen zu organisieren gewesen seien. Auch das gemeindeeigene Bürgerrufauto „Wim“ war beim Zweittermin erneut als „Wimpf“ im Einsatz, um Seniorinnen und Senioren ohne eigene Fahrgelegenheit zu befördern.

Am Mittwoch, 30. Juni, wird in der Wöllersteinhalle nun noch der Zweittermin für alle über 70-Jährigen aus Lauchheim und Westhausen stattfinden. In einer gemeinsamen Aktion mit der Stadt Lauchheim erhielten bereits rund 100 Personen dieser Altersgruppe aus den beiden Kommunen unter der Kapfenburg am 19. Mai in Lauchheim ihre Erstimpfung.

Knoblauch möchte sich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Impftermine beigetragen haben. Insbesondere gelte sein Dank den beiden mobilen Impfteams aus Stuttgart, dem Landratsamt, dem DRK Ortsverein Westhausen für den Sanitätsdienst, der Firma Paramobil GmbH aus Westhausen für die unentgeltlich ausgeliehenen Rollatoren und Rollstühle, den ehrenamtlichen „Wim“-Fahrern und dem ganzen Gemeindeteam.

Bekanntlich sei es mangels ausreichenden Impfstoffmengen noch immer sehr schwierig, einen Impftermin zu bekommen, sagt Knoblauch. Der Gemeinde seien bisher keine weiteren Impfungen durch mobile Impfteams in Aussicht gestellt worden. Alle Personen unter 70 Jahren sollten deshalb versuchen, einen Impftermine für das Kreisimpfzentrum in Aalen, eines der weiteren Impfzentren in der Umgebung (Internet: www.impfterminservice.de / Telefon 116 117) oder über den Hausarzt zu bekommen, rät der Bürgermeister.