„Rettet den Ponyclub“: Warum ein Lauchheimer Ponyhof Ärger mit den Nachbarn hat

Was ist ein „Außenbereich“? Der sogenannte Außenbereich bezeichnet Grundstücke, die nicht in den Geltungsbereich eines Bebauungsplans gehören und die auch nicht zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören. Dies ist im Baugesetzbuch geregelt. Dabei muss man zwischen so genannten „privilegierten Bauvorhaben“ und sonstigen Bauvorhaben unterscheiden. Privilegierte Bauvorhaben sind beispielsweise Bauten, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Zweck dienen. (lua)