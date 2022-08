Regionalmärkte Bengelmann spenden an die Tafel

Den Tafel-Organisationen in vielen Städten fällt es zunehmend schwerer, ihre stetig wachsende Kundschaft zu versorgen und zu unterstützen, heitß es in einer Pressemitteilung des Regionalmarkts Bengelmann. „Edeka und ihre Kaufleute gehören seit Jahren zu den größten Spendern von Lebensmitteln an die lokalen Tafeln“, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund sei die Unterstützung der Tafel Aalen und Ellwangen durch die Regionalmärkte Bengelmann in Lauchheim und Unterschneidheim genau richtig gekommen.

Bereits im Juni fand in den Regionalmärkten Bengelmann eine Spendenaktion statt. Edeka-Kunden konnten mit Lebensmitteln oder Drogerieartikeln gefüllte Tüten im Wert von fünf Euro kaufen und für den guten Zweck in der Sammelstelle im Markt abgeben.

Die Differenz zum Warenwert wurde von den Regionalmärkten übernommen. Auf diese Weise kamen über 104 Tüten für Lebensmittel und 46 Tüten für Drogerieartikel zusammen. Nun wurden die gesammelten Tüten an die Mitarbeiter der Ellwanger und Aalener Tafeln im Regionalmarkt Bengelmann in Unterschneidheim und Lauchheim übergeben.