Prunksitzung in Lauchheim mit 191 Aktiven

Als nach einer vierstündigen Show Moderator Markus Sekler zum Finale der Prunksitzung des KVL aufruft, ist es der 26. Programmpunkt. 191 Aktiven standen auf der Bühne, manche Lauchheimer Welle ging durch die Alamannenhalle – und die Party war längst nicht zu Ende.

Schon der Einzug setzte mit den Schlachtrufen „Bettel hier und Bettel da“ und die Begrüßungen von KVL-Vorsitzendem Paul Dieter Hellinger und Prinzenpaar Edeltraud und Alfons Schönherr setzten ein erstes Glanzlicht. Showtänzer dominierten den Bühnenprunk, begonnen von den Kleinsten, dem „Narrensamen“ der Abba aufleben ließ. Die Wilden Hühner entpuppten sich als Cheerleader, die Dominos hatten sich in Candy-Girls verwandelt und die Black Divas hatten das Motiv „Geld regiert die Welt“ und sprühten Goldflocken in den Saal. Frauenpower war das Motto von Schräg & Schrill, doch der war über Proporz und nicht einmal ein „Quäntchen zur Quote“ leistete das Männerballett, denn die Playboys wähnten sich als Frauen im Rotlichtmileu.

Männerquote fürs Rathaus?

Das blieb auch Jagstgeist Undine Sailer nicht verborgen, als sie mit Ungereimtheiten „um die Jagst und an der Jagst“ in die Bütt trat. Unter anderem forderte sie aus Angst um Stadtbaumeister Wolfgang Köpf eine Männerquote fürs Rathaus, denn sie befand: „Wenn Hubert jetzt geht, Wolfgang allein unter mächtigen Frauen steht.“ Eine von ihnen, Bürgermeisterin Andrea Schnele, dieses Mal als Panzerknackerin im Publikum so gut getarnt, dass sie selbst die Launers, ein Gästepaar aus Neresheim in der Bütt, mit einem Einbrecherklamauk nicht sichteten. Der dritte in der Bütt war Gregor Mütsch aus Bühlertann, traditioneller Gast der KVL-Prunksitzung, der dieses Mal als Bauchredner für Heiterkeit sorgte.

Als Tanzmariechen glänzten Sofie Holzner, Lisa Berhalter und Jana Sekler. Eine Augenweide warrn auch die Prinzengarde und die Blauen Blitzer. Nicht zuletzt gilt das auch für die Lauchfetzer mit Bernd Egetenmeyer und den Maskentanz der KVL-Maskengruppe Gromberger Fräulein und die Roten Funken. Blumen gab es für unzählige Trainerinnen, unter ihnen Steffi Holzner, Leo Röhrer und Theresa Gerstner.