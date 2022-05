Polizei bricht nach rund 70 Kilometern wilde Verfolgungsjagd ab

Ein 36 Jahre alter Autofahrer hat sich am Dienstag, 10. Mai, eine wilde Verfolgungsjagd quer durch die Region mit der Polizei geliefert. Das berichtet das Präsidium Aalen am Dienstag. Demnach sollte der Mann vor einer Woche kontrolliert werden.

Der 36-Jährige soll daraufhin mit „rücksichtslosen und gefährlichen Fahrmanövern“ geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer, die von dem Mann gefährdet wurden. Gegen 17 Uhr fuhr der Mann auf der B29 von Lauchheim in Richtung Aalen.

Von Westhausen aus auf die Autobahn in Richtung Feuchtwangen, anschließend auf der A6 in Richtung Osten. Gegen 17.30 Uhr soll er an der Anschlussstelle Lichtenau die Autobahn in Richtung Schlauersbach verlassen haben.

Schwerer Unfall droht

Aufgrund der zunehmenden Gefahr eines schweren Unfalls, so die Polizei, hätten die Beamten in Elpersdorf im Landkreis Ansbach die bis dahin rund 70 Kilometer lange Verfolgungsjagd abgebrochen. Später stellte sich der Mann selbst bei der Polizei in Ellwangen.

Die Verkehrspolizeidirektion Kirchberg bittet nun Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer darum, sich bei der Dienstelle unter der Telefonnummer 07904 / 94 26 0 zu melden.