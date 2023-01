Partyservice spendet Lauchheimer Feuerwehr Einsatztablets

Die Firma Wolles Partyservice hat am vergangenen Mittwoch zwei Einsatztablets an die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Lauchheim gespendet. Darüber berichtet die Abteilung in einer Pressemitteilung. Die Tablets werden im Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 und Mannschaftstransportwagen verbaut und erleichterte den Einsatzkräften die Arbeit bei den Einsätzen. So lässt sich das Tablet beispielsweise bei Einsätzen mit Gefahrgut einsetzen, um herauszufinden, mit welchen gefährlichen Stoffen zu rechnen ist. Weiterhin ist es als Navigationssystem nutzbar und es lassen sich Rettungskarten der Automobilhersteller abrufen. Da ohne diese heutzutage es kaum mehr möglich ist, eine schnelle und sichere Rettung durchzuführen. Bürgermeisterin Schnele und Abteilungskommandant Fabian Ladenburger sowie Stellvertretender Abteilungskommandant Christian Thum bedankten sich bei Wolfgang Maier von Wolles Party-Service für die großzügige Spende und zeigten sich erfreut, dass mit den modernen Tablets die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ein Stück weit erleichtert wird. Foto: Feuerwehr Lauchheim