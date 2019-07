Parkplätze in der Gartenstraße werden nicht gebaut

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung in der alten Konstellation einen Beschluss zur Schaffung von 25 Parkplätzen in der Gartenstraße zurückgenommen und sich einstimmig für eine Neugestaltung des Bärengartens mit kleinem Festplatz und Biergarten entschieden.

Damit ist die Parkplatzmisere in der Innenstadt nicht vom Tisch – im Gegenteil. Das neue Gremium, das sich nächste Woche konstituiert, wird die Parkplatzbeschaffung sowie die Parkreglung mit Beschränkung auf Parken für zwei Stunden in der Innenstadt in Sitzungsvorlagen nach der Sommerpause vorfinden.

Harald Mattheiss, Undine Sailer und Rainer Nicht, die sich mit einer Unterschriftenaktion und einem Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegehrens gegen die Parkplätze in der Jagstaue gewehrt haben, sehen es als Erfolg, dass die Stadtverwaltung „nachgegeben“ hat. Bürgermeisterin Andrea Schnele hatte die drei Initiatoren und Vertrauensleute eines fiktiven Bürgerbegehrens zur Sitzung geladen und ihnen Gelegenheit zur Anhörung gegeben. Harald Mattheiss nahm Stellung und sagte, dass er dem beantragten Bürgerbegehren ohnehin wenig Chancen eingeräumt hat. Für ihn sei es ein „Druckmittel“ zu den 820 vorgelegten Unterschriften und nahm es, nachdem die Parkplätzen nicht gebaut werden, zurück.

Bärtengarten wird aufgerwertet

Ehemalige Bärtengarten-Besucher blicken in diesen Hochsommertagen oft mit Wehmut auf die verwaisten Kastanien im alten Bärengarten, die einst mit bunten Lichterketten besonders am Abend zum Verweilen eingeladen hatten. Das soll wieder möglich werden: Spätestens im nächsten Sommer, wenn die Scheune abgerissen und zwei kleine Gastronomiehütten, eine für Getränke und eine zur Ausgabe von Speisen, errichtet sind. Der Gemeinderat hat dies so beschlossen.

Außerdem haben die Räte auch die Neugestaltung des Areals mit Zufahrt zur alten Hofstelle, wo es auch neue Parkplätze gibt. Mit Regeln zur Bewirtschaftung des „kleinen Festplatzes“, wie man den Garten jetzt nennt, darf sich der neue Gemeinderat befassen.