Nord-Lock weiht neuen Firmensitz in Lauchheim ein

Die Firma Nord-Lock zieht nach 14-monatiger Bauzeit in ihren neuen Firmensitz nach Lauchheim um. Am Freitag war feierliche Einweihung. Nord-Lock-Geschäftsführer Andreas Maile freute sich sichtlich, dass so viele Gäste seiner Einladung zur offiziellen Einweihung des neuen Firmensitzes in Lauchheim, gefolgt waren.

Unter den vielen Gästen war auch Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele. Sie sei glücklich, dass ein Marktführer und weltweit agierendes Unternehmen wie Nord-Lock, Lauchheim als neuen Standort für seinen Vertrieb ausgewählt habe, betonte sie in ihrer Grußrede. „Am Ortseingang von Lauchheim, der kleinsten und schönsten Stadt im Ostalbkreis, steht jetzt dieser neue Gebäudekomplex als echtes Schmuckstück da“, befand Lauchheims Bürgermeisterin.

Nutzfläche hat sich verdoppelt

Auf rund 4200 Quadratmetern ist ein neues, dreigeschossiges Verwaltungsgebäude mit einer Nutzfläche von 800 Quadratmetern entstanden. Hinzu kommt noch eine Lager- und Logistikhalle mit rund 1100 Quadratmetern. Somit hat sich die Nutzfläche für das Unternehmen gegenüber dem alten Standort in Westhausen beinahe verdoppelt. Neben modernen Büros befinden sich auch bestens ausgestattete Aufenthaltsbereiche für die Mitarbeiter sowie moderne, mit digitaler Technik ausgerüstet Schulungsräume im neuen Gebäude. Erstellt und schlüsselfertig übergeben haben die beiden neuen Gebäude die Aalener Projektplaner vom Büro Bauwerk-4.

1983 wurde Nord-Lock zunächst als eigenständige, deutsche Niederlassung, in Aalen gegründet. Die rasche Entwicklung des Unternehmens machte bereits 1990 einen Umzug nach Westhausen notwendig, wo ein größeres Büro- und Lagergebäude angemietet wurde. Seit 2008 ist Nord-Lock eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nord-Lock International AB mit Sitz im schwedischen Malmö.

Hier ein kleiner Einblick in die neuen Räumlichkeiten.

Von Lauchheim aus wird die Region Zentral- und Osteuropa vertrieblich betreut. Der Anteil der Firma Nord-Lock am europäischen Gesamtumsatz liegt bei über 50 Prozent, beziehungsweise weltweit bei rund 30 Prozent. Somit ist die deutsche Niederlassung führend in der gesamten Gruppe.

Nord-Lock beschäftigt am Standort Lauchheim künftig rund an die 30 Mitarbeiter und will noch weiter expandieren. 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 18 Millionen Euro.