Nord-Lock unterstützt Lions-Projekt in Mosambik

Der Lions-Club Ostalb-Ipf hat vor fünf Jahren in Mosambik einen Vorschulkindergarten gebaut und übernimmt seitdem die jährlichen Kosten für die Lehrer und den Unterhalt der Schule. Die Firma Nord-Lock in Lauchheim unterstützt dieses Projekt jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit einer Spende. Andreas Maile, Geschäftsführer von Nord-Lock, machte sich 2017 mit weiteren Lions auf den Weg zum Gipfel des Kilimandscharos, um Spenden für dieses Projekt zu sammeln, und ist seither überzeugt von dem Engagement: „Mit bereits kleinen Mitteln können wir Hilfe zur Selbsthilfe in einem der ärmsten Länder der Welt bieten.“

In diesem Jahr werden auch Kunden mit einbezogen. In einer Weihnachtsaktion wird angeboten auf das diesjährige Weihnachtspräsent zu verzichten und stattdessen den Betrag in einen Spendentopf zu überführen.

Das Foto zeigt Andreas Maile (rechts) bei der Scheckübergabe an Lions Präsident Michael Jast. Foto: Lions-Club Ostalb-Ipf