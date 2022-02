Noch gibt’s Karten für die Hommage an Robert Schumann

Karten für das Klavierkonzert „Schumann beflügelt“ mit Johanna Summer & Florian Uhlig am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07363 /96 18 17 und auf www.schloss-kapfenburg.de

Johanna Summer und Florian Uhlig widmen einen Abend am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg einem außergewöhnlichen Künstler. „schumann beflügelt“ heißt die Hommage an Robert Schumann. Sein Name ist untrennbar mit Klaviermusik verbunden, sein Werk komplex und hoch anspruchsvoll – technisch wie musikalisch. Das künstlerische Schaffen des großen Romantikers umfasst eine beeindruckende Bandbreite. Immer spiegeln die Stücke dabei seine Seele wider, sind mal anmutig und leicht, mal melancholisch und düster, zweifelsohne immer brillant.

Newcomerin Johanna Summer und Schumann-Spezialist Florian Uhlig stellen den Komponisten in den Mittelpunkt ihres außergewöhnlichen Doppelkonzerts an zwei Flügeln auf Schloss Kapfenburg, ein Künstlergespräch rundet die Hommage an Schumann ab. Karten gibt’s auch im Paket mit einer Schlossführung mit Akademiedirektor Moritz von Woellwarth.