Neue Runde für Wettbewerb „Jugend musiziert“ beginnt

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ geht in eine neue Runde. In Ostwürttemberg findet der Regionalwettbewerb vom 22. bis zum 24. Januar in Aalen und Waldstetten statt. Anmeldungen nimmt die Regionalgeschäftsstelle Stiftung Schloss Kapfenburg bis zum 15. November entgegen.

Ein Hygienekonzept garantiert hierbei die Einhaltung aller Bestimmungen. Zudem werden die Wertungsspiele nicht öffentlich sein. Die Anzahl der Begleitpersonen der Teilnehmenden ist beschränkt.

Der Regionalwettbewerb gastiert 2021 in den neuen Räumen der Musikschule Aalen im Kulturbahnhof. Die Wertung in der Kategorie „Schlagzeug-Ensemble“ wird in der Musikschule Waldstetten ausgetragen. Die Anmeldung für den Wettbewerb ist bis zum 15. November möglich und erfolgt online. Das Anmeldeformular findet man auf www.schloss-kapfenburg.de unter dem Menüpunkt „Jugend musiziert“. Das ausgefüllt Formular ist per Post bis zum 15. November an den Regionalausschuss zu senden.

Beim aktuellen Wettbewerb sind folgende Wertungskategorien ausgeschrieben: Solowertung: Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel, besondere Instrumente; Ensemblewertung: Klavier vierhändig, Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensemble, Besondere Ensembles