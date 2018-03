Neue Ideen zur Schulsanierung

Die Sanierung der Deutschorden-Schule ist Zentralthema der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lauchheim gewesen.

Als zukunftsträchtige Lösung kann sich das Gremium jetzt eine Überdachung zwischen dem Hauptgebäude und dem Grundschulgebäude in Form eines Atriums (Foyers) vorstellen. Aus diesem Grund werden die ursprünglich geplante Pausenhofüberdachung, der Abbruch der WC-Anlage und dessen Verlegung ins Hauptgebäude vorerst zurückgestellt. Das gesamte Finanzierungskonzept ist davon betroffen, denn beide Maßnahmen hätten nahezu 500 000 Euro gekostet und wären mit 60 Prozent gefördert worden.

Welche Förderungen für das neue Konzept möglich sind, will die Gemeinde jetzt in Kooperation mit dem Regierungspräsidium erörtern, erklärte Bürgermeisterin Andrea Schnele in der Sitzung.

Der verantwortliche Architekt Matthias Schmid war ebenfalls anwesend und stellte seine Ausarbeitungen zu unbedingt notwendigen Sanierungssofortmaßnahmen vor. Darunter die Erneuerung der Schulpavillons und Werkräume, was mit rund 200 000 Euro zu Buche schlagen wird. Die Maßnahme soll jetzt ausgeschrieben werden.

Vergeben wurden vom Gemeinderat zudem Arbeiten an der Gerlachschule, die in den kommenden Pfingstferien ausgeführt werden sollen. Hier müssen unter anderem die Holzfenster ausgetauscht (Kosten: rund 53 000 Euro), ein Sonnenschutz installiert (rund 17 000 Euro) und weitere Metallbau- und Verglasungsarbeiten (knapp 40 000 Euro) erledigt werden.