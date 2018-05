Narren legen Schnele die Schandgeige an

Kaum einmal sind so viele Bürger der Einladung zum Rathaussturm gefolgt wie am Donnerstag. Nachdem die Bettelsacknarren durch Anleitern ins Amtszimmer von Bürgermeisterin Andrea Schnele gelangt gelangt waren, gab es kein Halten mehr. Alles strömte in den Bürger-und Sitzungssaal. Den Lauchfetzern des KVL folgte der Elferrat des Sportvereins mit seinem Faschingsgefolge. Die Narrenpolizei legte der Bürgermeisterin eine Schandgeige an. Jagstgeist Undine Sailer trug Unrühmliches aus dem Stadtgeschehen vor. KVL-Vorsitzender Paul-Dieter Hellinger hatte danach das Sagen und lud in den Keller des ehrwürdigen Hauses ein mit „Claudia vom SVL“ an der Theke. (fm)