„Nahtour erleben“: In Lauchheim geht´s trotz großer Hitze ganz gemütlich zu

Es war der bislang heißeste Tag des Jahres, doch die Wanderungen bei „Nahtour erleben“ sind bereits vor einem halben Jahr terminiert worden. Damals hatte man noch gar nicht gewusst, ob man überhaupt wandern dürfe – Coronas Schatten war noch deutlich länger. Doch rund 30 Wanderfreudige haben sich, bei über 30 Grad bereits in den Morgenstunden in Lauchheim, nicht abhalten lassen und sind die rund 16 Kilometer lange Wanderung, Teil drei dieses Wanderprojekts, angegangen. „So eine kleinere Gruppe ist mir fast schon lieber, da ist alles familiärer und übersichtlicher“, gewann Rüder Backes, Vorstand der Ortsgruppe Lauchheim des Schwäbischen Albvereins, dieser Größe durchaus Positives ab.

Andrea Schnele bei der Erstkommunion

Nach den einleitenden Begrüßungsworten von Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung“ sagte auch Backes einige Worte. Er sprach zunächst als Vorstand der Lauchheimer Ortsgruppe, dann schließlich als „dienstältestes Gemeinderatsmitglied“ auch im Namen der Stadt. Bürgermeisterin Andrea Schnele hatte absagen müssen, denn ihre mittlere Tochter hatte Erstkommunion gefeiert. „Sie ist fit, ist auch schon bei der 24-Stunden-Wanderung mitgelaufen“, sorgte Backes gleich dafür, dass niemand auf die Idee kommen könnte, Schnele hätte sich ob der Hitze drücken wollen. Am Ende sind aus den geplanten 16 Kilometern sogar 17 geworden, weil die Gruppe im Wald aufgrund von Bauarbeiten einen kleinen Schlenker laufen musste.

Alle zwei Kilometer Pause

Angesichts der Temperaturen wurde alle zwei Kilometer Halt gemacht, um genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Backes wurde unterstützt von den beiden zertifizierten Wanderführern Roland Geiss und Arthur Puscher. Dazu hatte man noch Irina Steinbrecht mitgenommen, die Erste Hilfe hätte leisten können. Eines vorab: Diesbezüglich musste sie nicht eingreifen.

Guter Zulauf bei der Ortsgruppe Lauchheim

Der Ortsgruppe Lauchheim geht es richtig gut, wie Backes berichtet. Augenzwinkernd sagte er: „Wir dürfen nicht so viel Werbung für uns machen, wir platzen aus allen Nähten.“ Aber natürlich freut sich auch die Ortsgruppe in Lauchheim über neue wanderwillige Bürgerinnen und Bürger. Tatsächlich aber hat sich die Gruppe in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt, hat mittlerweile mehr als 300 Mitglieder und versteht es, sich um den Nachwuchs zu kümmern. So fasst die Familien-Wandergruppe bereits über 50 Mitglieder und bieten Backes & Co. regelmäßig Schülerwanderungen an. Hier besteht sogar eine Kooperation mit der Grundschule in Lauchheim. „Auch den jungen Mitmenschen macht das Wandern Spaß“, weiß Backes.

Viel Einsatz macht sich bezahlt

Doch dafür tun die Mitglieder der Ortsgruppe auch einiges. Vor allem Corona, so paradox es sich anhören mag, hat zusätzlich motiviert. „Es gab zu der Zeit, als es die strengen Vorgaben gab, wohl kaum einen Monat, an dem wir den Familien nichts haben anbieten können“, sagt Backes. So entwickelten die Wanderfreunde beispielsweise Wortspiele, bei denen zum Lösen bestimmte Wanderpunkte abgelaufen werden mussten. Die Corona-Pandemie spülte tatsächlich weitere Menschen in die Ortsgruppe – eben durch dieses Engagement der Verantwortlichen. „Wir machen uns wirklich nicht die größten Sorgen um den Nachwuchs, denn die Rückmeldungen sind wirklich durchweg positiv“, sagt Backes. Die Wanderung in Lauchheim trug den Namen „Auf der Suche nach den verborgenen Plätzen“, was schließlich nicht nur interessant klang, sondern auch Interessantes bot. Es gebe doch immer wieder Plätze, von denen man schon gehört, die man aber noch nie selbst besucht habe, so das Ansinnen der Ortsgruppe. Und Wandern sei nicht gleich Wandern. „Es geht nicht nur ums reine Wandern. Wandern soll auch vermitteln, Informationen bieten. Das ist unser Anspruch und entsprechend gestalten wir unsere Wanderungen“, sagt der Vorsitzende.

Schöne Pause mit der AOK und einigen Liedern

Nach acht Kilometern wurde an der Hundshülbhütte Rast gemacht. Die aufgestellten Tischgarnituren stellte man kurzerhand in den Wald, machte es sich im Schatten bequem. Die AOK, hier lief abermals Brigitte Volk mit, sorgte dann vor Ort für die Verpflegung und Patrick Stöppler referierte in einem Kurzreferat über richtiges Trinken und Essen. Backes und sein Wanderführer-Kollege Arthur Puscher nutzten dann die gemütliche Gunst der Stunde, um Lieder anzustimmen.

Erschöpft, aber glücklich

Die beiden treten mit weiteren Kollegen sonst auch als „Steirer Schwoba“ auf, wissen also musikalisch durchaus, was sie tun. Frisch gestärkt ging es dann weiter – und wieder in Lauchheim angekommen, waren alle Teilnehmer erschöpft, aber auch glücklich und zufrieden.