Närrische Gemeinderatssitzung: Lauchheim wird Kurstadt

Am Faschingsdienstag ist der Bürger- und Sitzungssaal im Rathaus viel zu klein – so ist es auch in diesem Jahr wieder gewesen, als Bürgermeisterin Andrea Schnele mit Ehrengästen dort zur närrischen Gemeinderatssitzung auch Landrat Klaus Pavel begrüßt hat.

Ob er als „Dienstaufseher“ der Rathauschefin etwas von den besungenen Eskapaden der Lauchheimer Verwaltung im Hinterkopf gespeichert hat, das hat er der Bürgermeisterin zum Finale des zweieinhalbstündigen Programms nicht verraten. Wohl aber seine Eindrücke zu den närrischen Visionen von Gemeinderäten, die sich wünschen, dass Lauchheim einmal Kurstadt wird, und dazu befunden: „Wie es halt in einer Kurstadt zugeht.“

Den Notar im Ruhestand und ehemaligen CDU-Gemeinderatsfraktionsleiter, Manfred Henkel, hat es nach mehrjähriger Abstinenz wieder einmal in die Rathausbütt gezogen. Er befand, „das Rote Kreuz, das ist der Kick, baut zum Stadtpark jetzt die Kurklinik.“ Die CDU-Gemeinderatsfraktion alias die schwarze Schar, unterstützt von Sängerinnen der Concordia und Rüdiger Backes am Klavier, hatte den Stadtpark als zentrale Tagesordnung auf dem Programm und auch „Jagstgeist Undine Sailer.“ Sie befand Jagstwasser für kurtauglich und Manfred Henkel gab das weiter: „Herr Landrat Pavel, wir machen einen Deal, die Stadt kostet’s nichts und den Kreis nicht viel. Wir verkaufen Wasser an Sie, günstig – meine Zusage – und verrechnen’s mit der Kreisumlage.“ Auch die Lauchheimer Gastronomie habe das künftige Kurangebot schon bedacht, berichteten CDU-Sprecher Claudia Gerken, Robert Jakob und Siegfried Scholz, so zum Beispiel der künftige Landgasthof zum goldenen Rad, „wo es noch Kühe gibt, sogar solche für einen Therapieausritt.“

Auch das Potential der „Kurstadt“ zeigte sich am Faschingsdienstag mit belebendem Rhythmus der Lauchfetzer, Tänzen der SVL Springmäuse, Solotänzen von Jana Sekler, und Apollonia Weitmann und der Showtanzgruppe „Maniacs“ und Schunkelrunden mit Stadtmusikus Rüdiger Backes.