Neresheim / Waldstetten / Laucheim (ij) - 78 Kinder und Jugendliche aus ganz Ostwürttemberg haben am Regionalwettbewerb Jugend musiziert teilgenommen, um sich in lockerer Atmosphäre musikalisch miteinander zu messen.

In der Solowertung zeigten die jungen Musiker im Alter von sieben bis 18 Jahren in den Bereichen Streichinstrumente, Schlagzeug und Gesang (Pop) ihr Können. In der Ensemblewertung gingen die Teilnehmer in den Kategorien „Duo: Klavier und ein Blasinstrument“ an den Start.

Bei den Vorspielen beeindruckten die jungen Talente Jury und Zuschauer gleichermaßen und konnten sich über tolle Erfolge freuen. 41 der 78 Teilnehmer erhielten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, vom 3. bis 7. April in Schorndorf und Renningen. Im Juni treffen sich die Besten der Besten beim Bundeswettbewerb in Halle (Saale).

Am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr beginnt das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs in Neresheim statt. Der Eintritt ist frei.

Auf der Bühne der Härtsfeldhalle haben die Nachwuchsmusiker dann die Gelegenheit, ihr musikalisches Talent einem großen Publikum vorzustellen. Das Programm wird die beeindruckende Vielfalt des musikalischen Könnens der Nachwuchstalente auf die Bühne bringen.

Laudatoren sind unter anderem Landrat Klaus Pavel, ein Vertreter der Kreissparkasse Ostalb und Bürgermeister Thomas Häfele.

Im Rahmen des Konzertes werden auch die Urkunden an alle Teilnehmer des Regionalwettbewerbs überreicht. Die Bundespreisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert geben am 23. Juni ein Konzert auf Schloss Kapfenburg.

Das sind die Preisträger

Die Gewinner des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert aus dem Verbreitungsgebiet der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ / „Aalener Nachrichten“.

Solowertung Streichinstrumente

Violine, erste Preise: Gina Principi, Ellwangen, erster Preis, ebenfalls für Klavierbegleitung; Patricia Wolf, Westhausen; Hannah Pfister, Aalen-Dewangen; Sarah Freytag, Ellwangen; Amelie Reinhardt, Bopfingen, mit Weiterleitung; Ida Chu, Unterschneidheim, mit Weiterleitung.

Violoncello, erste Preise: Johanna Wittich, Aalen, mit Weiterleitung; Amelie Brune, Aalen, mit Weiterleitung.

Kontrabass, erster Preis: Annika Hock, Ellwangen, mit Weiterleitung.

Solowertung Gesang (Pop), erste Preise: Ann-Sophie Bengelmann, Neuler, mit Weiterleitung; Olivia Schüll, Neuler, mit Weiterleitung.

Solowertung Schlagzeug: Florian Ergezinger, Bopfingen, 1. Preis; Ben Wegel, Aalen, 1. Preis mit Weiterleitung; Ziqian Xu, Wört, 2. Preis.

Solowertung Schlagzeug, Mallets: Matteo Konrad, Aalen, 1. Preis mit Weiterleitung.

Ensemblewertung

Duo Saxofon und Klavier: Joris König, Aalen, 1. Preis mit Weiterleitung; Sofia Fedosenko, Aalen, 1. Preis mit Weiterleitung.

Klarinette und Klavier: Elodie Kamenov, Essingen, 1. Preis mit Weiterleitung; Janne Albiez, Aalen, 3 Preis; Johannes Kürz, Aalen, 3. Preis;

Querflöte und Klavier: Miriam Kenntner, 1. Preis; Magdalena Deis, Rainau-Dalkingen, 1. Preis; Valentin Kennter, Ellwangen, 2. Preis; Veronika Schneider, Ellwangen, 2. Preis.

Posaune und Klavier: Kai Strümpfel, Aalen, 1. Preis mit Weiterleitung; Jan Strümpfel, Aalen, 1. Preis mit Weiterleitung.

Neresheim / Waldstetten / Laucheim (ij) - 78 Kinder und Jugendliche aus ganz Ostwürttemberg haben am Regionalwettbewerb Jugend musiziert teilgenommen, um sich in lockerer Atmosphäre musikalisch miteinander zu messen.

In der Solowertung zeigten die jungen Musiker im Alter von sieben bis 18 Jahren in den Bereichen Streichinstrumente, Schlagzeug und Gesang (Pop) ihr Können. In der Ensemblewertung gingen die Teilnehmer in den Kategorien „Duo: Klavier und ein Blasinstrument“ an den Start.

Bei den Vorspielen beeindruckten die jungen Talente Jury und Zuschauer gleichermaßen und konnten sich über tolle Erfolge freuen. 41 der 78 Teilnehmer erhielten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, vom 3. bis 7. April in Schorndorf und Renningen. Im Juni treffen sich die Besten der Besten beim Bundeswettbewerb in Halle (Saale).

Am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr beginnt das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs in Neresheim statt. Der Eintritt ist frei.

Auf der Bühne der Härtsfeldhalle haben die Nachwuchsmusiker dann die Gelegenheit, ihr musikalisches Talent einem großen Publikum vorzustellen. Das Programm wird die beeindruckende Vielfalt des musikalischen Könnens der Nachwuchstalente auf die Bühne bringen.

Laudatoren sind unter anderem Landrat Klaus Pavel, ein Vertreter der Kreissparkasse Ostalb und Bürgermeister Thomas Häfele.

Im Rahmen des Konzertes werden auch die Urkunden an alle Teilnehmer des Regionalwettbewerbs überreicht. Die Bundespreisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert geben am 23. Juni ein Konzert auf Schloss Kapfenburg.