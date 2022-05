Musik und Kultur – so wird der Wonnemonat Mai auf Schloss Kapfenburg

Auf den Wonnemonat Mai freut sich Moritz von Woellwarth, Akademiedirektor auf Schloss Kapfenburg besonders. So steht die dritte Pop-up-Galerie ganz unter dem Motto Inklusion. Ein Highlight soll auch der Auftritt der „Tobias Becker Bigband“ werden, die laut von Woellwarth zu den besten ihrer Art in Ganz Baden-Württemberg zählt. Auch die Abschlussveranstaltung der Rieser Kulturtage wird auf dem Schloss stattfinden. Darüber hinaus wirft das Festival Schloss Kapfenburg seine Schatten bereits voraus, denn Mitte des Monats kann darüber abgestimmt werden, wer als Vorband der Sängerin Lotte am 23. Juli auf der Festivalbühne stehen wird.

Beim Konzert der „Tobias Becker Bigband“ am Freitag, 6. Mai, erwartet die Zuschauer moderner Bigband-Jazz. Satter Bigband-Sound, packende Rhythmen und virtuose Leidenschaft. Der gebürtige Böblinger schart einige der besten Jazzmusiker aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen, die allesamt gefragte Gäste renommierter Jazz-Festivals und Rundfunk Bigbands sind. Becker selbst gilt als einer der besten deutschen Bigband-Komponisten, seine Arrangements und Kompositionen haben eine eigene, fesselnde Sprache. So wurde das Debüt-Album „Life Stream“ der Bigband mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet, drei weitere CDs sind bislang gefolgt.

Die „Tobias Becker Bigband“ mit ihren 17 Mitgliedern spielt auf der Bühne des Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaals. Wie auch bei den anderen Turnaround-Konzerten sorgen Bistrotische für lockere Jazzclub-Atmosphäre. Die Atmosphäre werde nicht konzertant, sondern völlig ungezwungen und locker, bestätigt Moritz von Woellwarth und verspricht einen „Abend der Bigband-Superlative.“

Am kommenden Wochenende findet zudem die dritte Pop-up-Galerie im Bandhaus auf Schloss Kapfenburg statt. Zu sehen sind Werke der Kunst AG der Martinus Schule der Stiftung Haus Lindenhof.

Das Kunst-Atelier der Martinus Schule wurde 1994 gegründet und ermöglicht es Kindern zu experimentieren, malen, zeichnen, drucken und dreidimensional gestalten. So werden der Spaß am Schaffen und das kreative Ausleben gefördert. Gleichzeitig helfen Zeichnen und Malen bei der Entwicklung des Wahrnehmungsvermögens und regen die Fantasie an.

Welche Werke dabei entstehen, kann man am Wochenende auf Schloss Kapfenburg sehen. Es besteht die Möglichkeit, die Bilder zu erwerben, und so die Arbeit an der Schule zu unterstützen.

Eröffnet wird die Galerie am Freitag, 6. Mai, im Rahmen des Turnaround-Konzerts der „Tobias Becker Bigband“. Moritz von Woellwarth spricht einführende Worte. Im Anschluss können die Werke am Samstag und Sonntag besichtigt werden. Der Eintritt zur Galerie ist kostenfrei.

Am Samstag, 7. Mai, findet darüber hinaus der Inklusionsworkshop „Musik ohne Grenzen“ für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Alle Niveaus seien willkommen, ob Anfänger oder Profi, erläutert Moritz von Woellwarth. Das gemeinsame Musizieren sei gelebte Inklusion.

Die Veranstaltung unter der Leitung des Percussionisten und Pädagogen Hans Fickelscher soll Mut machen und steht unter dem Motto „Musik gemeinsam erleben“. Alle Instrumente sind erlaubt. Aus dem, was an diesem Tag zur Verfügung steht, möchte Fickelscher ein musikalisches Ganzes schaffen. Der Workshop beginnt um 10 Uhr.

Am Donnerstag, 19. Mai, wird es feurig auf dem Schloss, denn an diesem Tag wird das eigentlich bereits für 2021 geplante Konzert „Viva el Tango!“ der Band Bandonegro nachgeholt. Mit viel Temperament will das Quartett die Herzen der Zuschauer erobern. Der Tango geht dabei eine Symbiose mit Elementen aus Klassik und Rock ein. Beim Konzert im Trude-Eipperle-Rieger-Saal stehen Werke von Astor Piazolla und Eigenkompositionen auf dem Programm.

Vier Saxofone und eine starke Stimme stehen am Donnerstag, 26. Mai, auf der Schlossbühne. Das Konzert von Saxofourte feat. Kathrin Sälzle hätte ursprünglich bereits 2020 stattfinden sollen. Für „Rubini Is Coming“ machen sich die Musiker auf zu neuen Ufern und präsentieren Songs von den Beatles, AC/DC und Leonard Bernstein. Saxofourte besitzt laut Moritz von Woellwart internationales Niveau. Eine Musikerin sei Saxofonlehrerin in Aalen – und Kathrin Sälzle habe eine „Hammerstimme“.

Auf Schloss Kapfenburg findet auch die Abschlussveranstaltung der Rieser Kulturtage statt. Zu diesem Anlass kommt die „JFA Bigband“ nach Lauchheim. Die Band besteht seit mehr als 20 Jahren. Aus einem Workshop des Jazzforums in Aidlingen entstanden, entwickelte sie sich mit ambitionierten Musizierenden aus der Region Stuttgart zu einem ausgezeichneten Klangkörper.

Geprägt wurde diese Entwicklung von Anfang an von Professor Joe Viera aus München, einem der bekanntesten deutschen Jazzmusiker und Pädagogen. Viele kennen ihn als Mitbegründer und künstlerischen Leiter der Jazzwoche Burghausen. Allerdings ist ihm die Anreise aus München aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich.

Die Band freut sich, mit Alexander Bühl, Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2018, einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Dies ist das erste Konzert unter seiner Leitung.

Die „JFA Bigband“ trifft sich zweimal im Jahr für ein Workshop-Wochenende mit Konzert, 2022 proben sie zum ersten Mal auf Schloss Kapfenburg. Mit selten zu hörenden Stücken der Swing Ära, treibenden Bop-Titeln und feurigen Latin-Nummern verbeugt sich die Band vor den großen Bigbands der Jazzgeschichte. Der Eintritt ist frei, es gilt Maskenpflicht.