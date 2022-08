Museum lädt zu Flohmarkt und Fest nach Lauchheim

Das Museum im Torturm in Lauchheim verkauft aus Depotbeständen am Samstag, 27. August, von 10 bis 16 Uhr und Sonntag, 28. August, von 13 bis 18 Uhr interessanten „Gruscht und Krempel“. Der Erlös kommt dem Museum zugute. Zudem lädt das Museum am Sonntag, 28. August, zu einem Museumsfest in den Hof der Begegnungsstätte am oberen Torturm ein. Es werden Führungen angeboten. Dazu gibt es auf dem Hof eine Bewirtung bei Musik aus dem Leierkasten. Und der Schützenverein kümmert sich in der Jagstaue um die Jugend.