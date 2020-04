Motorradfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße zwischen Lauchheim und Hülen ist ein 46-jähriger Kawasaki-Fahrer schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache war der Mann mit seiner Maschine plötzlich nach rechts gekippt undzu Boden gestürzt. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme die Ursache des Unfalls. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.