Mitfahrbänke sollen das Miteinander in Lauchheim stärken

Drei Mitfahrbänkchen sind am Samstag in Lauchheim und Hülen ihrer Bestimmung übergeben worden. Mit ihnen verbindet sich die Hoffnung, dass sie zur Förderung der Hülener Dorfgemeinschaft beitragen. Zwei von ihnen befinden sich an den Bushaltestellen in Hülen und eines an der Haltestelle „Schule“ in Lauchheim.

Laut Ortsvorsteher Andreas Walter könne durch das Mitfahrbänkle mehr Flexibilität und Mobilität erreicht werden.Das Mitfahrbänkle kann und soll öffentlichen Nahverkehr nicht ersetzen, sondern ergänzen. Seine Schöpfer, die sogenante Dorfaktion, wollen verhindern, dass das Dorf zur bloßen Schlafstätte verkommt. Bürgermeisterin Andrea Schnele dankte Ortsvorsteher Andreas Walter bei der offiziellen Übergabe. Schnele sagte, man wolle demnächst auch mittels eines Flyers Tipps zum „Mitgenommen-Werden-Wollen“ geben, denn das erfolge natürlich auf eigene Gefahr.

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist die Mitnahmegelegenheit nicht gedacht. Man sollte auch nur in ein Fahrzeug einsteigen, wenn man dessen Fahrer kenne. Es wird weiterhin empfohlen, durch Blickkontakt zu signalisieren, wenn man mitgenommen werden möchte. Weiterhin wird die Dorfaktion blaue Punkte als Buttons für Fahrgäste und als Aufkleber für Auto-Windschutzscheiben verteilen. Die Aktion hofft, dass sich auf diese Weise viele Gleichgesinnte treffen, die in dieselbe Richtung fahren wollen.