Mit Hubert Stenzenberger sagt ein Amtmann wie aus dem Bilderbuch Adieu

Ein interner Rathauschef, ein Stadtamtmann, der auch altherrlichen Kapfenburger Hoheiten genügt hätte, mit freundlicher Amtsautorität gegenüber ratsuchenden Mitbürgern und Loyalität im Umgang mit Vorgesetzten und Amtsträgern: So ausgestattet hat Hauptamtsleiter Hubert Stenzenberger zur Entwicklung seiner Heimatstadt an entscheidender Stelle beigetragen und nach 47 Dienstjahren das Rathaus verlassen, das ihm bisweilen zu einem „zweites Zuhause“ geworden war.

Jetzt freut er sich mit seiner Ehefrau Ulrika und den Familien seiner beiden Söhne auf das dritte Enkelkind. Pflichterfüllung im Amt und Treue, auch zu seiner Ulrika, zeichnen Hubert Stenzenberger aus. Wäre er nicht als Sohn des ehemaligen Revierförsters August Stenzenberger, mit Liebe zum Wald und zur Jagd in geboren worden, hätte er auch einen „vorbildlichen preußischen Beamten“ abgegeben.

Tränen zum Abschied

Sogar Tränen seien geflossen, als Hubert Stenzenberger zu seinen Mitarbeitern „Ade“ sagte, berichtet Bürgermeisterin Andrea Schnele, auch sichtlich gerührt, bei seiner offiziellen Verabschiedung im Rahmen in der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats. Ein Höhepunkt war es als, die „letzte tragende männliche Säule des Rathauses“ Rosen und Küsschen vom weiblich dominierten Personal empfangen durfte. Unter symbolischen Geschenken für ihn war das des Gemeinderats ein besonderes: Ein metallener Jägerstand mit einem um 360 Grad schwenkbaren Sitz für einen Hubertus, der seinem Namen Ehre erweist, einen passionierten Heger und Pfleger im heimischen Jagdrevier.

Das hatte auch Kreisbaumeister Alfons Hug erfahren. Er überbrachte in einer humorvollen Laudatio den „Roten Punkt für den Ruhestand“ der Person, die diesen für Generationen von Bauwilligen in Lauchheim mit Beratungen und Planungen immer sehr gut vorbereitet hat. Zu seinem täglichen Brot hätten unzählige Telefonate mit dem Kreisbaumeister gehört, ließ auch die Bürgermeisterin über ihren hausinternen Vertreter wissen. Viele Details über ihn gab Robert Jakob zum Besten. Dankend kam der mit Lob Bedachte zu Wort und sagte: „Ich durfte drei Stadtoberhäupter, zehn verschiedene Gemeinderatsgremien und jeweils neun verschiedene Ortschaftsratsgremien in Hülen und Röttingen begleiten.“

„Glück auf, Hubert, wir danken dir“

Schier nicht aufzuzählen ist, was die „Instanz Stenzenberger“ bewältigt hat. Es umfasst unter anderem die Geschäftsstellen für Gemeinderat und Gutachterausschuss, Nachbarrecht, Stelle für Sühneversuche, Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen und Statistiken, Ortspolizei, Ordnungsamt und Schulangelegenheiten. Hubert Stenzenberger ist immer noch aktiver Feuerwehrmann als Gruppenführer, Funktionär als Kassier und Schriftführer und hoch geschätztes Bindeglied zwischen Feuerwehr und Verwaltung. Auch sein geselliges Wesen fand Würdigung und gipfelte im gemeinsam gesungenen Lied der „Thamasett-Sportschaurunde“ auf den Schalke-Fan, begleitet von Walter Heldt am Klavier, einem: „Glück auf Hubert, wir danken dir.“