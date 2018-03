Mit gemalten Spiegelungen auf Erfolgskurs

Nach ihrer großen Ausstellung vergangenes Jahr im Landratsamt des Ostalbkreises hat die Lauchheimer Künstlerin Susanne Scholz fleißig weiter gemalt. Vor allem die Serie ihrer kunstvollen Spiegelungen hat in Fachkreisen Aufsehen erregt. Sie wurde eingeladen, diese besonderen Bilder von 7. Bis 21. April in der Palastgalerie in Berlin auszustellen, anschließend in Neresheim

„Für mich ist es als Künstlerin wichtig, dass das Bild Sehfreude und Denkanstoß liefert“, sagte Susanne Scholz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Vor allem die Wasser- und Naturbilder sollen eine Einladung zur Seh-Meditation sein, aber auch zum Kraftschöpfen und um zur Mitte zu kommen“. Seit ihrer Ausbildung zur Religionslehrerin ist für die Künstlerin das Schöpfen aus dem Glauben eine wesentliche Quelle.

„Im Spiegel des Wassers erkennst du dein Gesicht und im Spiegel deiner Gedanken erkennst du dich selbst“. Dieses Bibelwort (Sprüche 27,19) war für die Lauchheimerin einer der Auslöser für ihre Bilder der Spiegelungen, mit denen sie sich eine eigene künstlerische Position erarbeitet hat. In der malerischen Beschäftigung erschafft sie in der Abbildung des Sichtbaren und Unsichtbaren neue Realitäten. Betrachter können kaum unterscheiden zwischen dem Wasser, der Spiegelung und dem abgebildeten Original.

In ihrem Bild „Paar“ (Spiegelung 25) ist eine Frau und ein Mann zu sehen, beide an einem erhöhten Ufer sitzend und einander zugewandt. Eine leichte, luftige Stimmung und atmosphärische Verspieltheit liegt in der sonnendurchstrahlten Luft. Die Figuren verschwimmen, sind verzerrt und verformt, aber in Umrissen klar erkennbar. „Der Betrachter wird in seinen Sehgewohnheiten herausgefordert, das Bild wird durch die Spiegelung vermehrt deutlich“, wertet das deutsche Kunstmagazin „Artprofil“ die Ausstrahlung der „geheimnisvollen Spiegelungen“ von Susanne Scholz.

Auch in Rom hat man von ihren Bildern mit ihrem starken religiösen Bezug Notiz genommen. Das Vatikan-Magazin wählte ihre künstlerische Darstellung des Sonnenwunders von Fatima, das sich vor hundert Jahren (Oktober 1917) ereignet hat, als Titelbild. Eine Auswahl ihrer Bilder ist noch bis 30. Juni in der Jahresausstellung 2018 auf der Insel Malta zu sehen.

Nach ihrer Berliner Ausstellung zeigt die Künstlerin 25 ihrer Bilder der Serie „Spiegelungen“ in Neresheim im Rathaus in der Adalbert-Seifriz-Halle. Die Vernissage ist am 26. April um 19 Uhr. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Häfele wird der Kunstkenner Manfred Saller in die Bilderwelt von Susanne Scholz einführen. Junge Musiker der Musikschule Neresheim werden die Eröffnungsfeier mitgestalten.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Samstags und feiertags geschlossen.