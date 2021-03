Mit 100 Jahren ist Andreas Maier immer noch am Zeitgeschehen interessiert

Umsorgt von seinem Sohn Andreas und dessen Ehefrau Andrea, begeht Andreas Maier am Freitag, 26. März, seinen 100. Geburtstag in seinem Elternhaus in der Torgasse, wo er als Ältester mit vier Geschwistern aufgewachsen ist. Er hat er die notvollen Zeiten der Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts miterlebt, wurde mit 19 Jahren zum Kriegsdienst verpflichtet und kehrte mit schweren Kriegsverletzungen vom Russlandfeldzug zurück.

Das alles hat ihn nie missmutig gestimmt, im Gegenteil immer freundlich zu jedem Mitbürger traf man ihn oft bis zu seinem Neunziger bei seinen regelmäßigen, mehrstündigen Waldspaziergängen. Pilzsammler kennen ihn aus dieser Zeit als Ratgeber, und er hatte auch das Glück, ab und zu einen der begehrten Trüffelpilze zu finden.

Er ist der älteste gebürtige Lauchheimer und kam, wie damals die meisten Lauchheimer, im städtischen Krankenhaus zur Welt. Nach der Schulzeit war es für ihn schwierig, eine Lehrstelle zu finden – und so nahm ihn sein Vater mit in die damalige Kistenfabrik Rathgeb. Andreas Maier erzählt aus dieser Zeit von einer 65 Stunden-Arbeitswoche mit drei Mark Wochenlohn und wie er sich bis auf „sieben Mark aufgebessert hat“, in der einzigen Fabrik inmitten der alten Stadt in den 1930er-Jahren.

Die Katholische Jugend, geleitet vom damaligen Stadtpfarrer Karl Götz, war ihm geistige Heimat und lange wehrte er sich gegen den politischen Druck, dem Jungvolk der Nationalsozialisten beizutreten. Dann kam die Einberufung zur Wehrmacht und der Kriegsdienst in Russland. Bei der Blockade von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht, von 1942 bis 1943, erlitt er schwere Verwundungen im Mund- und Rachenbereich. Es erfolgten längere Lazarettaufenthalte in Berlin mit nächtlichem Fliegeralarm und Schutzsuche in Kellerbunkern. Nochmals musste er zum Kriegseinsatz, von dem er 1945 einen Granatsplitter im Bein mit nach Hause brachte.

1954 schloss er den Bund fürs Leben mit seiner Frau Theresia, die mit 94 Jahren im Januar 2021 verstarb. Bis in seine 198er-Jahre fuhr er wöchentlich mit dem Fahrrad nach Neuler zu seinen Töchtern Maria Schill und Franziska Musiol, denen er auch beim Hausbauen eine gute Stütze war. Seine Schwiegersöhne halten ihn in Ehren und kommen regelmäßig zum „Skatspielen mit dem Opa“ nach Lauchheim.

Fünf Enkelkinder und Kinder aus der Nachbarschaft genossen durch ihn Naturlehre und Heimatkunde bei ausgedehnten Fußmärschen um Lauchheim bis zum Egerursprung. Mit ihnen und ihren Familien gratulieren fünf Urenkelkinder dem kinderfreundlichen Opa, der noch jeden Tag die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ liest – und „nur die seit über 60 Jahren“.

Gerne puzzelt er und unternimmt mit seinem Sohn Andreas kleinere Spaziergänge. „Wenn i no a bissle besser höra tät“, lässt er wissen und erfreut sich jedes Tages, den er erleben darf. Und den erlebt er strukturiert. Zum Mittagessen trinkt er ein halbes Fläschchen Bier und hernach ein halbes Schnäpsle – und das gleiche nochmals zum Vesper. Am Sonntag genehmigt er sich jeweils ein Ganzes. Das selbstgebrannte Zwetschgenwasser aus Früchten seines Obstgartens, den er noch bis vor wenigen Jahre bewirtschaftete, „reift mit den Jahren“, lässt er wissen. Und auf die Frage nach seinem Lebenselexier für sein hohes Alter antwortet er verschmitzt: „Am Schnaps liegts net.“