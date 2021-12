Max Giesinger kommt auf die Kapfenburg

Karten: www.schloss-kapfenburg.de, Telefon 07363 / 961817 und an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen. Am Konzertabend gelten die dann gültigen Corona-Bestimmungen.

Das Programm des Festivals Schloss Kapfenburg nimmt weiter Gestalt an. Mit Max Giesinger hat jetzt einer der bekanntesten deutschen Musiker seinen Auftritt bestätigt. Tickets für das Konzert am Mittwoch, 27. Juli, sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Max Giesinger, der Junge mit der Gitarre, der einst in Fußgängerzonen spielte und sein erstes Album „Laufen Lernen“ noch durch Crowdfunding-Kampagnen finanzieren musste, zählt heute zu den erfolgreichsten deutschen Popkünstlern. Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“, „Legenden“ oder „Auf das, was da noch kommt“ trugen zu einem der rasantesten Karriereaufstiege der jüngeren Popgeschichte bei und gelten unlängst als Evergreens, die inzwischen wirklich jeder kennt. Sein neues Album „Vier“ erschien jetzt am 12. November. Die erste Singleauskopplung „Irgendwann ist jetzt“ ist auch der Titel von Giesingers Tournee.

Das bisheige Festivalprogramm: Samstag, 23. Juli 2022, 19.30 Uhr: Lotte, Support: Lias; Sonntag, 24. Juli 2022, 19 Uhr: Niedeckens BAP, „Schließlich unendlich“- Tour 2022; Dienstag, 26. Juli 2022, 20.30 Uhr: Hubert von Goisern „Zeichen & Zeiten“ (Das Konzert wurde aus 2021 verschoben, Tickets haben Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, wird dringend gebeten, die Karten zurückzugeben); Mittwoch, 26. Juli 2022, 20.30 Uhr: Max Giesinger, „Irgendwann ist jetzt“-Tour 2022.