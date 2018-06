Die 20. „Nacht der Poeten“ auf Schloss Kapfenburg ist ein Fest gewesen. Ein satirisches. So amüsant, klug und kraftvoll, dass viele nach der Vorstellung zu den ausgestellten Büchern und CDs griffen. Was das Publikum am Donnerstag so gefesselt hat? Ganz klar: Der derb-kluge Humor, der sich mit kräftigem Biss am medialen Hauptereignis 2016, der „Einwanderungskrise“, entlang hangelte. Da bekam man plötzlich einen Sinn dafür, dass Satire gar nicht anders kann, als bei geballter Engstirnigkeit und „Gefremdel“ zur Hochform aufzulaufen.

Das Visier hochgeklappt ging es unverblümt ans Eingemachte. Nicht nur „deutschtümelnde Mauerbauer“ bekamen ihr Fett weg wie etwa in den Polit-Anekdoten von Jess Jochimsen oder seiner Parabel „Des Müllers Unlust am Wandern“, in der es um einen Müller geht, der nicht aus dem Haus will, weil er Fragen seiner Kinder zu deutschen Baumarten scheut.

Mit seiner Genesis-Parodie, in der Gott ein Murmeltier ist und in sieben Tagen die Schweizer Alpen-Schickeria erschafft, nahm Matto Kämpf seine Eidgenossen aufs Korn: „Am sechsten Tage musste das Murmeltier scheißen. So entstand St.-Moritz!“ Selbst die Gay-Szene, die sich Volker Surmann in seinem komischen Roman „Mami, warum sind hier nur Männer?“ zur Brust nimmt, blieb von üppiger „Getue“-Häme nicht verschont.

Am Samstag, 22. Oktober, wird die „Nacht der Poeten“ als Radiosendung im Sender SWR 2 ausgestrahlt.