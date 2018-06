Make-Up für Brummis

Alles, was den Lastwagen zum schicken Männerspielzeug macht, gibt’s bei HS Schoch: Bullfänger, mit LEDs bestückte Lampenbügel, Rundumleuchten, Drucklufthörner, Seitenverkleidungen und ganz viel blitzend poliertes Edelstahl. In seinem Bereich ist das Lauchheimer Unternehmern deutschlandweiter Marktführer. Zum 25. Geburtstag seiner Sparte Truckstyling hat HS Schoch jetzt eine neue Edition stilvoll aufgemöbelter Trucks präsentiert.

„Wer uns kennt, weiß, dass wir das Auffällige mögen“, sagte geschäftsführender Gesellschafter Marcel Schoch, als er nacheinander sieben Laster auf dem Flugplatz Elchingen auffahren ließ. Die Markensymbole zeigten, welche Unternehmen Kunden bei HS Schoch sind: Volvo, DAF, Scania, Renault, Mercedes, Iveco und MAN. „Zu 90 Prozent sind unsere Kunden die Hersteller selbst, bei denen die Käufer die von uns gestalteten Lastwagen erwerben“, sagt Schoch. Design, Farbkonzept, Gestaltung und Produktion des Zubehörs mit dem gewissen Etwas übernimmt Schoch in Lauchheim.

Unternehmer ist zufrieden mit dem Standort Lauchheim

Gefertigt werden die Edelstahlbauteile ausschließlich am Standort in Estland. „Wir sind mit dem Standort Lauchheim zufrieden“, betont Marcel Schoch – die Lage in Süddeutschland und damit die Nähe zu großen Lastwagenherstellern zahle sich aus. „Für uns ist es wichtig, schnell zu sein“, fügt er hinzu. Möglichst bei der Markteinführung eines neuen Lastwagen möchten die Lauchheimer ihre eigenen Ideen für das jeweilige Modell parat haben und präsentieren.

Insgesamt 800 Beschäftigte hat die HS-Schoch-Gruppe, davon 300 in Deutschland und 60 am Firmensitz in Lauchheim. Einen weiteren deutschen Standort gibt es in Sachsen-Anhalt.

Gegründet hat das Unternehmen vor mittlerweile 30 Jahren Hermann Schoch. Der Bereich Truckstyling ist die kleinste der Unternehmenssparten, zu denen Baumaschinenzubehör und Verschleißteile, Lkw-Zubehör, Stahlbau, Blechbearbeitung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung gehören. Ein Beststeller aus dem Hause HS Schoch ist ein Palettenstaukasten für Lastwagen. Sportlich macht das Team von HS Schoch beim Truck-Trial Geschicklichkeitsfahren für allradangetriebene Lastkraftwagen und Zugmaschinen, von sich reden.