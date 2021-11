Lotte kommt 2022 zum Festival Schloss Kapfenburg

Sie ist der Shooting-Star am Deutschen Pophimmel: Lotte. Das Video zum Hit-Duett „Auf das, was noch kommt“ mit Max Giesinger wurde millionenfach aufgerufen, sie schrieb das Titellied der achten Staffel „Promi Big Brother“ und steuerte mit „Mauern“ ein Stück zu Sebastian Fitzeks gerade erschienenem Bestseller „Playlist“ bei. Am 23. Juli kann man Lotte live beim Festival Schloss Kapfenburg erleben.

Der Abend steht dabei ganz unter dem Zeichen der Nachwuchsförderung der Stiftung: Als Support wird neben dem Singer und Songwriter Lias auch ein Local-Act auf der Bühne stehen. Wer? Das wird sich im Frühsommer nach einem Band-Contest herausstellen.

Wenn Künstlerinnen und Künstler davon sprechen, dass Musik schon immer Teil ihres Lebens war, dann kann man das schnell als Phrase abtun. Nicht so im Fall von Lotte. Aufgewachsen in Ravensburg, geht alles im Kindesalter mit einer Pappgeige los, ehe die schon bald gegen klassische Instrumente und den dazugehörigen Unterricht getauscht wird. Wenig später kommt das Texten dazu.

Für die 26-jährige ist das ein bisschen wie Tagebuchschreiben und das hört man. Sei es auf ihrem Debut-Album „Querfeldein“ oder der neuen Platte „Glück“, Lottes Texte gehen tief und berühren. Bald werden ihre Lieder in „Sing meinen Song“ zu hören sein, denn sie nimmt an der neuen Staffel teil, die im Frühjahr ausgestrahlt wird.

Support Lias hingegen hat erst kürzlich das Büro gegen die Bühne getauscht – und das obwohl er als Knabensolist mit Weltstars wie Jose Carreras und dem Orchester der Bayerischen Staatsoper München auf den größten Bühnen der Welt stand. Von der Klassik hat Lias sich losgelöst, die Musik des Berliners erinnert an den jungen Bob Dylan. „Ich schreibe Songs über Dinge, die mich bewegen, die ich erlebe oder beobachte“, so Lias. „Das habe ich lange nur daheim im Wohnzimmer gemacht, bis ich realisiert habe: Musik-Machen ist mein Leben.“

Überzeugen kann man sich davon am Samstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr beim Festival Schloss Kapfenburg. Eröffnet wird der Abend von einer regionalen Nachwuchsband. Wer das sein wird, steht noch nicht fest, denn es wird einen Wettbewerb geben. Weitere Informationen und die Ausschreibung folgen im Frühjahr 2022.

Tickets (Steh 41,75/Sitz 52,75 Euro) gibt es unter www.schloss-kapfenburg.de, telefonisch unter 07363 / 961817, auf dem Schloss direkt sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Am Konzertabend gelten die dann gültigen Corona-Bestimmungen.