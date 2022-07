Lotte begeistert an der Kapfenburg mit zeitkritischen Songs

Ein Akzent mit der Jugend für die Jugend ist der zweite Tag des Sommerfestivals auf Schloss Kapfenburg gewesen, mit „ganz Jungen“ aus Aalen, der Nachwuchsband the Quips, Songwriter Lias aus Berlin, „Lotte“ aus Ravensburg und last but not least: jugendlich dominierten 1000 Besuchern.

Gelassen und cool

Gelassen cool, verstärkt von einem ebensolchen Sommerwind, beginnt der erfrischende Abend im Schlosshof. Auf terrassierten Zuschauerrängen, wo am Abend zuvor viele „VIPS“ an Tischen sitzend philharmonischen Klängen lauschten und von Lichterzauber begeistert waren, haben schon frühzeitig Fans von „the Quips“ auf dem Rasen Platz genommen. Aus 17 Bewerbern seien sie ausgewählt worden, sagt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth, als er sieben Nachwuchstalente aus Aalen begrüßt.

Erstmals auf solch einer Bühne

Und die schätzen es, zum ersten Mal auf einer „so großen Bühne zu stehen.“ Freimütig lassen sie das ihren Zuhörern wissen mit den Worten: „Für uns geht mit diesem Auftritt ein Riesentraum in Erfüllung.“ Als Sängerin erlebt Hanna Röse ihr Kapfenburgdebut, als Sänger Jonas Esslinger und Moritz Patzer.

Songwriter aus Berlin kündigt Lotte an

Eine halbe Stunde ist vorbei und das Podium frei für „Elias“ den Songwriter aus Berlin, der nicht nur „traurige, melancholische Lieder“ schreibe, wie er selbst erklärt. Seine Zuhörer spüren es. „Let me down easy“ und „This is a happy Song“ erklingen melodisch fein akzentuiert und schon gilt es, Abschied zu nehmen mit seiner Ankündigung „Jetzt müssen wir Lotte sagen, dass ihr da seid.“

Lotte erstrahlt im Rampenlicht

Und sie hats gehört, „Lotte“ erstrahlt im Rampenlicht. Bühnenperformance ist ihr täglich Brot, wenn sie durch Deutschland tingelt. Im Handumdrehen hat sie das Publikum im Griff. „Wer ist zum ersten Mal bei Lotte?“ will sie wissen und viel Hände gehen in die Höhe. Gesellschaftskritische Fragen hat die 27-jährige Songwriterin aus Ravensburg, alias Charlotte Rezbach, ihren Texten zugrundegelegt. Mit erstaunlicher Quirligkeit wirbelt sie übers Podium. Mal scheint sie verschwunden zu sein. Doch weit gefehlt: unter den Besuchern taucht sie auf und die Begeisterung hat ihren Höhepunkt erreicht. Da darf „Auf das was noch kommt“, was sie vor ein paar Jahren mit Max Giesinger im Duett berühmt gemacht hatte, nicht fehlen. Ebenso ist es mit „Schau mich nicht so an.“

Vielleicht ein paar Fans mehr

So geht das gute 90 Minuten, und was einigen unter der überschaubaren Zahl von älteren Besuchern gefallen hat: Sie singt alles auf deutsch – und hat vielleicht wieder einige Fans dazugewonnen.