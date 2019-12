Lokalschau des Kleintierzuchtvereins in Lauchheim

Eine verschwindend kleine Zahl unter den 350 Kleintierzuchtvereinen des Landesverbands habe so aktive Jugendliche wie der Lauchheimer Verein, hatten Preisrichter bei der Lokalschau in der Alamannenhalle festgestellt.

Ein guter Grund zur Freude für den Vorsitzenden Herbert Zeller, und noch mehr für Jugendleiter Ludwig Fischer, der es wieder verstand, viele unter den 30 Jungzüchtern zum Basteln und Handwerken zu motivieren. Dabei dachte die Gruppe dieses Jahr besonders an Jugendliche, die in ihrem Umfeld keine Möglichkeiten haben, Kaninchen oder Hühner zu halten. „Denen malen wir den Hasen, die Gans oder das Huhn“, war ihre Devise. Und bald leuchteten die ausgeschnittenen hölzernen Konturen in einer Farbenpracht, wie man sie sich bei den echten nur wünschen konnte.

Dennoch galt den echten Tieren das Augenmerk der Preisrichter, und die befanden die Kaninchen von Lisa Berhalter und Julia Kohler als die besten. Beim Geflügel war Julia Kohler vorne, begleitet von Genevieve Ikeke.

Traditionell war der Besuch sehr gut, denn die Kleintierzüchter sind auch bekannt für ihr starkes Küchenteam. Nicht zuletzt überzeugten auch die Damen von H und K, der Gruppe Handarbeit und Kreativ, mit einem breiten Sortiment von Qualitätsware, darunter selbstgestrickte Socken, die ihre Käufer fanden.