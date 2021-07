Lkw beschädigt Bahnunterführung in Lauchheim

Am Freitagabend gegen 21 Uhr hat eine Zeugin in Lauchheim beobachtet, wie der Fahrer eines Lkw in der Kapfenburger Straße unter der dortigen Bahnunterführung hindurchfahren wollte. Aufgrund der Höhe des Lkw-Aufliegers blieb dieser an der Unterführung hängen und verursachte Schaden von mehreren Hundert Euro. Außerdem fielen Teile der Ladung herunter.

Obwohl die Zeugin versuchte, den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, setzte dieser seine Fahrt einfach in Richtung Lauchheim-Ortsmitte fort. Eine hinzugerufene Polizeistreife entdeckte den Lkw schließlich in der Anton-Grimmer-Straße. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.