„Lippacher Legende“ ist gegangen – Zum Tode von Wiegand Scholz

Eine große Trauergemeinde hat Wieland Scholz, der im 88. Lebensjahr nach längerem Leiden verstorben ist, auf seinem letzten Weg begleitet.

Beim Requiem für ihn in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus reflektierte als Freund der Familie Scholz, Pfarrer Thomas Pitour aus Munderkingen (bei Ehingen), den Lebensweg des Verstorbenen. Er erinnerte an die Wirren des Zweiten Weltkriegs, die den zwölfjährigen Wieland besonders prägten, als er bei der Vertreibung aus der mährischen Heimat im Sudetenland seine Familie verlor und nach Lippach gelangte. Dort beendete er seine Schulzeit und suchte nach seinen Angehörigen, die er in Algerien wiederfand. Zu ihnen nach Algier gelangt, machte er dort eine Lehre in einem Architekturbüro, kam zurück nach Lippach und fand sein Lebensglück mit seiner Theresia, geborene Weik. Mit ihr war er 64 Jahre verheiratet und geschätzt von den Familien seiner vier Kinder. Den Verlust eines herzensguten Opas und Uropas brachten diese in Fürbitten zum Ausdruck. Ein guter Grund für Pfarrer Pitour zu befinden, dass Wieland Scholz den wahren Heimatbegriff gepflegt habe als Ort, an dem Menschen christliche Werte leben und sie weitergeben. Pitour blickte auch zurück auf seine Primiz in seiner Heimatgemeinde Lauchheim vor 20 Jahren, die Wieland Scholz mitgestaltet hatte.

Als eine „Lippacher Legende“ sei Wieland Scholz in die Geschichte der Sängerlust und des Sportvereins eingegangen, sagte Ortsvorsteher Rudi Haas in seinem Nachruf auf dem Lauchheimer Friedhof. Ab 1953 als Fußballspieler in der ersten Mannschaft des SV Lippach, habe er den Verein zeitlebens mit Rat und Tat unterstützt. Doch „seine zweite große Liebe“, gleich nach der Familie, sei die Sängerlust gewesen. 47 Jahre war Scholz im Vorstand der Sängerlust, davon 37 Jahre Vorsitzender und seit 2006 Ehrenvorsitzender. Mit der musikalischen Gestaltung des Requiems danke ihm die Sängerlust dafür.

Im Dienst der Stadtverwaltung Lauchheim, als Mitglied des Gutachterausschusses, stand Scholz und hat während seiner beruflichen Tätigkeit als Bauleiter in Aalener Ingenieurbüros auch Lauchheimer Projekte begleitet und mitgestaltet, darunter den Umbau des ehemaligen Amtshauses zum Rathaus im Jahr 1988. Wieland Scholz, der vor über 50 Jahren zum Lauchheimer Bürger wurde, ist als ehemaliger Funktionsträger in Sängerkreisen des Eugen-Jaekle-Chorverbandes ein Begriff, ebenso bei der CDU nach über 60 Jahren Mitgliedschaft.