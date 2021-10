Liederkranz Hülen blickt hoffnungsvoll in die Zukunft

Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung konnte Dr. Guido Saur die Mitglieder des Liederkranzes Hülen wieder zu einer Hauptversammlung begrüßen. Er bedauerte, dass die für das Jahr 2020 geplanten Theateraufführungen sowie das Konzert nicht stattfinden konnten. Die Pandemie legte das gesamte Vereinsleben auf Eis. Mit Ende der Sommerferien 2021 konnte endlich wieder mit den Chorproben begonnen werden, und alle Sängerinnen und Sänger waren vollzählig und engagiert dabei. Fürs nächste Jahr ist ein Konzert geplant.

Schriftführerin Hedwig Hegele berichtete über die vielfältigen Aktivitäten des Jahres 2019. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Kooperationswettbewerb beim Chorfest des Schwäbischen Sängerbundes in Heilbronn. Hier errang die Chorgemeinschaft „Deutschorden-Schule Lauchheim und Liederkranz Hülen“ den ersten Platz. Eine Familienwanderung, ein Kirchenkonzert gemeinsam mit der Stadtkapelle Lauchheim sowie ein gemeinsames Singen mit dem Kindergarten Regenbogen Hülen bereicherten das Vereinsleben.

Dirigent Martin Stumpp gab seiner Freude Ausdruck, dass endlich wieder gesungen werden darf. Für das nächste Jahr ist ein Konzert geplant, auf das man sich jetzt intensiv vorbereiten werde. Kassierer Norbert Häfele berichtete über einen ausgeglichenen Kassenstand. Die wenigen festen Ausgaben wurden weitgehend durch die Corona-Hilfe des Landes und einige namhafte Spenden gedeckt. Die Kassenprüfer Norbert Neher und Hermann Roelofsen bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeisterin Andrea Schnele lobte das vorbildliche Vereinsleben. Ganz besonders bedankte sie sich bei Kaspar Grimminger, der die Aktion „3. Oktober – Deutschland singt“ auf der Kapfenburg 2020 und 2021 initiiert und auch federführend organisiert hat.

Werner Bäuerle wurde für 15 Jahre und Guido Saur für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Martin Häfele und Norbert Neher erhielten die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft. Für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Hans Peter Fröhlich und Hugo Grabatin die Ehrenurkunde des Liederkranzes überreicht.

In ihrem Amt bestätigt wurden Vorsitzender Guido Saur, seine Stellvertreter Rita Müller und Rolf Weiß, Kassierer Norbert Häfele, Schriftführerin Hedwig Hegele und Kassenprüfer Hermann Roelofsen. Die verdienten Beiräte Werner Bäuerle, Helmut Häfele und Manuela Schiele verzichteten auf eine weitere Kandidatur. Dafür wurden Marcus Fröhlich, Roland Stenzenberger und Susanne Stumpp in den Beirat berufen. Der langjährige Kassenprüfer Norbert Neher gab sein Amt an Werner Bäuerle weiter.

Die wegen der Datenschutz-Grundverordnung und der Gleichstellung des Geschlechts erforderliche Satzungsänderung wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. Nach harmonischer Diskussion wurde eine moderate Beitragserhöhung für die aktiven Mitglieder beschlossen.