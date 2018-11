Liederkranz Hülen gibt abwechslungsreiches Herbstkonzert

Viel Applaus hat es beim Herbstkonzert des Liederkranzes Hülen im Bürgerhaus gegeben. Wünsche nach Zugaben haben die Chöre des heimischen Liederkranzes ebenso begeistert erfüllt wie dessen Gäste von den Sängerfreunden Kerkingen.

Mit beigetragen zur gelungenen, schwungvollen Kurzweiligkeit an diesem Abend hat der Mann am Klavier, Matthias Wolf, Dirigent der Sängerfreunde, der seine Chöre und die des Liederkranzes Hülen am E-Piano begleitete. Moderne Arrangements altbekannter Melodien waren angesagt, auch beim Hülener Liederkranz mit seinem Dirigenten Martin Stumpp, der mit dem gemischten Chor eröffnete.

Hedwig Hegele gab Einführungen zu den Liedern, darunter „Heimweh“ von Freddy Quinn, für die älteren Besucher ein Ohrwurm aus den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts, und „Tage wie diese“ von den „Toten Hosen“.

Menschliche Sehnsucht nach Geborgenheit und echter Liebe spiegelten sich auch in den Songs wider, die Martin Stumpp mit seinem zweiten Hülener Chor, Con Brio, einstudiert hatte. Lenas Song aus dem Film „Wie im Himmel“ und „Livin‘ on a Prayer“ (Bon Jovi) zählten dazu.

Erfrischend war es auch, die immer seltener werdende Gattung eines „gestandenen“ Männerchors zu erleben, nämlich aus Kerkingen. Zur Melodie des Marsches „Alte Kameraden“ besangen die Männer Tugenden und begeisterten nach „Butterfly“ mit dem „Griechischen Wein“ von Udo Jürgens als Zugabe.

Ihrem Namen Young Voices Ehre machte der Alternativchor aus Kerkingen unter anderem mit dem Wunsch „Nur noch kurz die Welt retten“ (Tim Bendzko), und er gab mit „Wunder geschehen“ (Nena) zu bedenken: „Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen.“