Lauchheimer Ukrainerinnen hoffen auf ein friedvolles Weihnachtsfest

Erwartungen und Hoffnungen zum Advent 2022 haben bei einer Adventsfeier im historischen Gehöft Untere Mühle durch ukrainische Frauen und Kinder ein besonderes Gepräge bekommen.

Im März 2022, wenige Tage nach dem russischen Überfall auf ihr Heimatland, haben zehn junge Mütter mit Kindern Zuflucht in Lauchheim gefunden. Seither erleben sie Zuwendungen und Betreuung, auch durch die seit einigen Jahren bestehende Gruppe Integration, mit dem Lauchheimer Arzt Friedhelm Bernreiter als Koordinator. Im Rahmen des Lauchheimer Adventskalenders 2022, Veranstaltungen von Vereinen unter Koordination des Stadtverbands für Kultur und Sport, hat Maria-Luise Grimmeisen-Nicht öffentlich zu einer besinnlichen Stunde eingeladen und dabei auch an die ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gedacht.

Mit Liedern und Gebeten zum Advent begann die Andacht bei der Ulrichskapelle. Sie gehört zur unteren Mühle und erinnerte an das Jahr 1431. Damals bekam Lauchheim Stadtrecht unter der Obhut der Kapfenburgherrschaft und erwählte sich als Stadtpatron den Heiligen Ulrich von Augsburg. Nach dem Singen und Beten beim Stadtpatron gesellten sich die Gäste um wärmende Feuer im stilvoll illuminierten alten Mühlenhof. Hier hatte Familie Grimmeisen-Nicht auch fürs leibliche Wohl der Gäste vorgesorgt. Und hier sangen ukrainische Mütter und Kinder heimatliche Adventslieder mit der Hoffnung, die so alt ist wie die Menschheit und aktueller denn je in diesen Tagen: Dem Wunsch nach Frieden.