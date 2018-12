Lauchheimer Schützenkönig bleibt Markus Brunner

Markus Brunner hat seinen Titel als Schützenkönig des Lauchheimer Schützenvereins erfolgreich verteidigt. Er holte sich den Titel in diesem Jahr mit einem 36-Teiler. Der zweite Platz ging an Markus Müller, der dritte an Tobias Schneider. Bei der Jugend setzte sich Daniel Olbort durch. Platz zwei und drei gingen an Noreen Bruder und Chris Mangold. Die Vereinsmeisterschaften, die vom Juli bis September geschossen wurden, fanden mit der Bekanntgabe der Sieger bei der traditionellen Königsfeier ihren Höhepunkt. Jeweils die drei besten Schützen ihrer Disziplin erhielten als Anerkennung eine Urkunde mit Anstecknadel. Foto: Waizmann