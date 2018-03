Lauchheimer Rathausbütt: Andrea, mach koin Quatsch!

Bei der schon traditionellen Rathausbütt im Lauchheimer Bürger- und Sitzungssaal darf (fast) alles gesagt werden. So ist es am Faschingsdienstagmorgen dort wieder geschehen, mit gewitztem Humor, musikalisch genial verpackt und am Flügel begleitet von Gemeinderat Rüdiger Backes im Vortrag der „Schwarzen Schar“, der CDU-Mehrheitsfraktion.

Dass sich der Gemeinderat dabei immer selber auf die Schippe nimmt, gehört zum Faschingstreiben. Wie „große Buben“, die es ihrem Lehrer auch mal sagen dürfen, hörte man Mandatsträger – unterstützt von adretten Sängerinnen der Concordia – und (fast) alles, was sie nach Fastnachter-Manier zum Besten gaben, waren eigene Beschlüsse oder Beobachtungen, wie die Verwaltung mit diesen umgeht.

„Mr. President“ tritt in die Bütt

Dieses Mal sah man keinen Geringeren als „Mr. President“ alias Siegfried Scholz, der den Lauchheimern in einer Muppet Show unter anderem seine „Mexico wall“ empfahl – die Stadtmauer wieder aufzubauen, damit nicht zu viel Kaufkraft abfließe.

Als Kommentatoren wirkten Robert Jakob und Andreas Thurner, die auch aus der internen Rathausschule plauderten und erfahren haben wollen, dass die dort herrschende Frauenpower sogar Bauhofmitarbeitern das Tischdecken lehre.

„Andrea mach koin Quatsch“ erklangen Sparappelle von Stadtmusikus Rüdiger Backes am Piano, erreichten die Ohren von Bürgermeisterin Andrea Schnele, aber auch die ihres emeritierten Vorgängers Werner Kowarsch im Publikum und wurden von diesem kopfnickend bestätigt.

Vom KVL wirkten mit: das Gesangsquartett Schräg und Schrill, Gardemädchen und Lauchfetzer und vom SVL die Tanzmäuse. Authentisch in der Bütt ließ SVL-Vorsitzende Gaby May wissen, wie schwierig es sei, in Lauchheim eine Wohnung zu finden. Auch als Funktionsträger des Sportvereins persiflierte Siegfried Scholz „Nutzungsmöglichkeiten“ des Bärens aus der Bütt.

Nicht zuletzt bereicherte das „Frauen-Power-Rathausteam“ im „Craftsmen-Outfit“ mit Bürgermeisterin Andrea Schnele als Moderatorin das närrische Spektakel.