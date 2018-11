Lauchheimer Narrenstarten in die Saison

Seit der Lauchheimer Karnevalsverein der Bettelsack-Narra stets am 11.11. um 11.11 Uhr zum Faschingsauftakt auf dem Marktplatz einlädt, ist es jetzt das erste Mal gewesen, dass dieser Tag auf einen Sonntag gefallen ist.

Deswegen auch konnten dieses Mal die obligatorischen elf Böllerschüsse auf dem Marktplatz abgesetzt werden von der Böllerschussgruppe aus Fremdingen am Riesrand, zu denen Robert Bolsinger und Rainer Schmidt aus Lauchheim zählen. In gewohnter Weise waren die Lauchheimer Narren mit ihrem Hofstaat erschienen, sie haben für die Bewirtung der zahlreichen Besucher gesorgt und zusammen mit Bürgermeisterin Andrea Schnele den Narrenbriefkasten am Rathaus angebracht.