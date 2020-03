Lauchheimer Gasthof „Bären“: Abbruch und Umbau laufen parallel

Es tut sich etwas auf dem Areal des ehemaligen Gasthauses „Zum Bären“ in Lauchheim. Dessen letzter Wirt Hermann Hackspacher hatte das Gasthaus mit dem dazu gehörigen Grundstück der Lauchheimer Stadtverwaltung vermacht – mit der Auflage, es innerhalb von fünf Jahren einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen. Diese Frist läuft im Oktober 2020 ab. Würde das „Stiftungshaus Bären“ bis dahin nicht fertiggestellt, fiele das Erbe der Hermann-Hackspacher-Stiftung zu. Deshalb hat Bürgermeisterin Andrea Schnele die Fertigstellung auf den 18. Oktober festgelegt. An diesem Tag soll die Einweihung des Stiftungshauses stattfinden. Im Bild wird ein Teil der Scheune abgebrochen. Was erhalten bleibt, hat schon neue Holzständer für die Außenwand erhalten. Im Inneren des Gasthauses laufen die Sanierungs- und Umbauarbeiten auf Hochtouren.