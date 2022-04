Lauchheimer Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet und immer noch vital

Am Samstag vor 60 Jahren haben sich Ilse und Eugen Rau in der Pfarrkirche Sankt Petrus und Paulus das Ja-Wort zum Bund des Lebens gegeben. „Wir danken Gott, dass wir noch so vital sind,“ blickt Eugen, ein praktizierender Katholik und Lauchheimer „Urgestein“ zurück. Beide teilen sie ein Schicksal, wie viele ihrer Generation, deren Väter im Krieg geblieben sind. Eugen Rau erinnert sich noch, wie er zusammen mit seiner Mutter den Vater, der wenige Monate vor dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur noch im Januar 1945 zum Kriegsdienst eingezogen wurde, auf den Lauchheimer Bahnhof begleitete. Bis heute gilt er als vermisst – und der Vater von Ilse, die im Warthegau geboren wurde, fiel 1943 in Russland.

Das hat die beiden nicht entmutigt, im Gegenteil. Mit Fleiß und Schaffenskraft ausgestattet, machte Eugen Rau Karriere bei der Weltfirma Zeiss. Bald war es dem Industriekaufmann dort in der Buchhaltung im Stammwerk in Oberkochen zu „eng“ und er bekam „seinen Traumjob“ als betriebswirtschaftlicher Betreuer von Zeiss-Tochtergesellschaften im Ausland. Von dem, was er dabei in 28 Jahren alles geleistet und erlebt hat, wissen auch viele Lauchheimer, denn „Eugen“ kennt man als begnadeten Erzähler in gesellschaftlichen Kreisen der Stadt.

Darüber hinaus brachte er sich ins Vereinsleben ein, als Aktiver war er zehn Jahre Schriftführer im Schützenverein, zählt zu den Gründern des Tennisclubs und zum Manager bei vielen Baumaßnahmen in dessen Anlagen in der Jagstaue.

„Als Mutter von drei Töchtern habe ich das alles gerne mitgetragen und meinen Mann gestützt – und gemeinsame Freizeitgestaltung ist uns immer noch wichtig“, sagt Ilse Rau. Seit einigen Jahren haben die beiden das Golfen liebgewonnen und begehen ihr diamantenes Ehejubiläum mit den Familien ihrer drei Töchter und sechs Enkeln.