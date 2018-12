Lauchheim verliert ein Wahrzeichen

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Abbruch des Altbaus des Altenpflegeheims und den Neubau eines DRK-Seniorenzentrums beschlossen. Damit verliert Lauchheim auch ein Wahrzeichen – sein ehemaliges städtische Krankenhaus, das im Jahr 1911 vor dem Stadttor errichtet worden war, wo schon ein Schwesternhaus aus dem Jahr 1900 stand.

Mit der alten städtischen Krankenhausherrlichkeit war es allerdings schon vor 35 Jahren vorbei, als das Krankenhaus zum Altenheim umfunktioniert wurde, für welches das DRK 1993 die Betriebsträgerschaft übernahm. Das Schwesternhaus musste 2004 einem Neubau weichen. Dazu kamen An- und Erweiterungsbauten, die dem Altbau seinen solitären Charakter von 1911 mehr und mehr geraubt haben. Doch als im Rat der DRK-Kreisverbandsvorsitzende Eberhard Schwerdtner, Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner und Lars Fischer von der Essinger Wohnbaugesellschaft darlegten, wie sie das „Ensemble vor dem Tor“ so verändern wollten, dass „es wieder 100 Jahre hält“ kam auch ein bisschen Wehmut auf.

Nur noch Einzelzimmer vorgesehen

Gemeinderat und Stadtverwaltung wussten seit Mitte des Jahres, dass es nach der Landesheimbauverordnung Baden-Württemberg ab 2019 in Pflegeheimen nur noch Einzelzimmer geben darf. Deshalb hätten acht Bewohner aus Doppelzimmern im alten Haus ausziehen müssen, dessen Sanierung ohnehin in die Millionen gegangen wäre und die Rentabilität des gesamten Heimes erheblich geschwächt hätte. Erstaunlicherweise blieben hierzu in nichtöffentlichen Sitzungen getätigte Überlegungen bislang geheim. Sie waren offensichtlich schon so weit gediehen, dass 42 Altenheimbewohner und 50 Personen des Pflegepersonals schon seit Wochen vom DRK erfahren hatten, dass sie wegen der Baumaßnahmen für zwei Jahre in andere Heime verlegt werden würden, obwohl im Gemeinderat hierzu noch keine Entscheidung gefallen war.

Das DRK wird Eigentümer des Areals

Jetzt steht fest: Das DRK wird Eigentümer des gesamten Areals und wird für einen Neubau fünf Millionen Euro in Lauchheim investieren. Dadurch entstehen 20 Altenwohnungen mit je 44 Quadratmetern Wohnfläche, die nach Bedarf mit geringem Aufwand in je zwei Einzelzimmer verändert werden können. Die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenpflegeheimes wie auch die meisten der 42 Heimbewohner werden in den nächsten Jahren im DRK-Seniorenheim „Im Heimatwinkel“ in Aalen-Hofherrnweiler unterkommen. Bis 2021 soll das neue Heim vor dem Tor wieder alle aufnehmen. Dort soll, das hat Bürgermeisterin Andrea Schnele dem Pfarrer Pius Adiele versprochen, als er in der Sitzung zu Wort kam, eine Kapelle entstehen, in welcher der Ambo und der Altar der jetzigen Kapelle fände daeinen würdigen Platz finden.