Lauchheim räumt ab

Endlich ist die Württembergische Meisterschaft im Formenlauf von der TUBW als Präsenzturnier wieder als ausgetragen worden. Dieses Jahr fand sie in Aichwald statt. Über 200 Teilnehmer sind angetreten. Der Taekwondoverein Lauchheim startete gleich richtig durch und meldete sich mit 31 Schülern an.

Cheftrainer Hermann Dilger hatte das Team optimal vorbereitet. und jeder Sportler konnte seine beste Leistung abrufen. In der Jugend-und Schülerwertung holten sich die Lauchheimer den zweiten Platz und der SV Gründelhardt-Oberspeltach den dritten Platz. Beide Vereine mit ihrem Trainer Hermann Dilger und ihren Leistungs-Sportlern wurden auch phasenweise von Großmeister Hermann Deeg vom TSV Blaufelden/Taekwondo auf dieses Turnier vorbereitet. Sie bilden zusammen eine Trainingsgemeinschaft. Die Ergebnisse: LK1 Einzel Schüler A m: Jan Thorwarth 1. Platz Tim Rietzler 2. Platz Schüler A w: Chiara Norato 2. Platz Jugend A m: Efe Özcelik 1. Platz Dennis Kryschmaruk 2. Platz Jugend B m: Janosch Esser 2. Platz Jugend B w: Janina Esser 6. Platz Jugend C w: Lotta Hofmann 7. Platz Jugend C m: Matheo Stein 1. Platz Hendrik Baur 2. Platz Senioren 1: Marcel Dilger 3. Platz Marco Dilger 5. Platz Eric Fischer 8. Platz Senioren 1: Anna-Lena Dilger 2. Platz Senioren 2: Marko Bauer 2. Platz Master2: Hermann Dilger 2. Platz Paar: Jugend: Efe Özcelik/ Janina Esser 3. Platz Matheo Stein/ Lotta Hofmann 3. Platz Senioren: Anna-Lena Dilger/ Marcel Dilger 3. Platz LK2: Schüler B m: Nikola Lazovic 2. Platz Lukas Adams 3. Platz Jonas Bauer 3. Platz Lazar Lazovic 3. Platz Tim Thorwarth 6. Platz Schüler B w: Melina Weber 2. Platz Sofia Baumann 3. Platz Schüler C m: Milan Vidolovics 2. Platz Yuma Harms 2. Platz Eliah Joklitschke 3. Platz Schüler C w: Mia Rietzler 2. Platz Lotta Pukrop 3. Platz Jugend A w: Timea Libotean 7. Platz Jugend A m: Luca Schriefl 1. Platz Jugend C: Greta Grünthal 5. Platz Nicht auf dem Bild: Anna-Lena, Marcel und Marco Dilger