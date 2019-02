Lauchheim investiert kräftig in seine Feuerwehr

Das Jahr 2018 werde als eines „von weittragenden Investitionen für die Feuerwehr in die Annalen der Stadt“ eingehen, hat Bürgermeisterin Andrea Schnele bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr im Ochsen festgestellt. Die Bürgermeisterin erinnerte in ihrer Rede an Klausurtagungen mit der Feuerwehr, bei denen der Bau von Gerätehäusern für die Abteilungen Hülen und Röttingen und die Beschaffung neuer Fahrzeuge für die Abteilungen Lauchheim und Hülen beschlossen worden waren.

Was die 22 Aktiven der Abteilung Lauchheim 2018 bewegten, rief bei der Versammlung der Gesamtfeuerwehrkommandant Wolfgang Wünsch in Erinnerung. Er zeigte sich vor allem erleichtert darüber, dass die meisten der 17 Alarmierungen im vergangenen Jahr glimpflich vonstatten gegangen seien. So war es auch in Hülen, wo 13 Aktive 15 Übungen und neun Einsätze bewältigen mussten, worüber Abteilungskommandant Andreas Mayer informierte. In Röttingen hatten es die 20 Aktiven nach Angaben von Abteilungskommandant Martin Lemmermeyer mit vier Einsätzen und 20 Übungen zu tun.

Jugendfeuerwehr richtet in diesem Jahr das Kreiszeltlager aus

Jugendfeuerwehrleiter Stefan Heckel konnte von insgesamt 20 Treffen berichten, an denen sich 15 Jugendliche und 19 Kinder beteiligten. Heckels Appell um Mithilfe bei der Ausrichtung des Kreisfeuerwehrjugend-Zeltlagers im Juli 2019 – eine Veranstaltung, die von der Lauchheimer Jugendwehr geschulter werden soll – erreichte den an dem Abend ebenfalls anwesenden Feuerwehr-Verbandsvorsitzenden Klaus Kurz von der Nachbarwehr aus Bopfingen. Er versprach: „Wir helfen, wenn‘s fehlt.“ Weiter überbrachte Kurz die Grüße von Kreisbrandmeister Otto Feil und gab Einblicke ins überregionale Feuerwehrwesen und in die Landesbildungsstätte am Schwarzwälder Titisee. Außerdem dankte Kurz den Hülenern für die Ausrichtung der Floriansmesse im vergangenen Jahr und zeigte sich hocherfreut über die „jugendlich geprägte, tolle Lauchheimer Truppe“ in Lauchheim.

Schriftführer und Kassierer Hubert Stenzenberger ging noch einmal auf die geplanten großen Investitionen ein, die in diesem Jahr mit dem Einbau einer neuen Abgasentsaugung für 15 000 Euro im Lauchheimer Gerätehaus beginnen werden. Ihm wurde von den beiden Prüfern Josef Grimminger und Wolfgang Neher eine präzise Kassenführung bestätigt.

Stehende Ovationen für Wolfgang Schneele und Wilhelm Neukamm

Für 40-jährigen Feuerwehrdienst wurden bei der Versammlung Wolfgang Schneele und Wilhelm Neukamm vom Feuerwehrverband geehrt. Sie erhielten überdies Geschenke von der Abteilung und der Stadtverwaltung sowie stehende Ovationen ihrer Kameraden.

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurden Thomas Neukamm und Bernd Scheuermann ausgezeichnet. Zum ersten Mal wurde das wieder eingeführte bronzene Ehrenzeichen an Aktive mit 15 bis 24 Dienstjahren verliehen. Per Handschlag wurden Lara Hetzel und Christopher Adelmann in die Abteilung Hülen verpflichtet und Lara von Alkier und Sophie Müller als neue Feuerwehrfrauen aufgenommen. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde Florian Reichensdörfer und zum Löschmeister Wolfgang Neher. Weingeschenke gab es für Peter Ladenburger für 30 Jahre aktiven Dienst und für Josef Grimminger für 35 Jahre aktiven Dienst.