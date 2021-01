Langläufer leben länger – Wintersport in Corona-Zeiten

In den vergangenen Tagen war das Hülener Kugeltal oftmals ein echtes Schneeparadies. Viele Langlauffreunde aus der Region und darüber hinaus sind sich hier in den letzten 14 Tagen regelmäßig in der Kugeltalloipe begegnet.

Dabei ist das „Abstand halten“, was diesen Winter besonders angesagt ist, nicht vergessen worden. Wenngleich das Kürzel „AHM“ (Abstand, Hygiene, Maske) in der Loipe von den meisten um das „M“ beraubt wurde. Denn mit Maske fährt es sich nicht besonders gut. Dafür ist das „LLL“ an seine Stelle getreten. Von Norwegen über die Schweiz erreichte der Slogan „Langläufer leben länger“ in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts auch die Ostalb.

Wen wundert es da, dass sich manche alte Langlaufhasen im Kugeltal in den letzten Tagen das „LLL“ oder das nicht ganz so freundliche „Lebscht du au no?“ zugerufen haben. Denn man hat sich teils drei Jahre nicht auf den Skiern hier getroffen, weil es im letzten Winter keinen Schnee gab und vor zwei Jahren nur knapp eine Woche Skilanglauf im Kugeltal möglich war.

Schneeparadies im Kugeltal: Wer es kann, gleitet federleicht dahin wie hier Susanne Scholz aus Lauchheim mit ihrem treuen vierbeinigen Begleiter. (Foto: Mayer)

Nicht zuletzt hat Josef Merkle vom Hülener Skiclub das Langlaufvergnügen erst möglich gemacht. Seit 20 Jahren ist er mit dem Pistenbully regelmäßig zur Stelle und pflegt eine zwölf Kilometer lange Loipe. Sie führt vom Wanderparkplatz am Ortseingang von Hülen über das Kugeltal bis zum Parkplatz unterhalb von Beuren und zurück. Auch vom Parkplatz beim Hülener Friedhof aus ist sie erreichbar.

Von hier aus kommt der Skifahrer an der Hülener Reithalle vorbei. Und manche haben es bislang noch gar nicht bemerkt: Dort ist über einem roten Fass eine Art Opferstock angebracht. Wer da einen Obolus einwirft, tut etwas Gutes.

Denn ganz kostenlos ist das Hülener Langlaufen auch nicht. Wenngleich Josef Merkle seinen Dienst unentgeltlich versieht: Die Maschine muss unterhalten werden und man freut sich über eine Spende.

Und wenn auch zwischendurch mal Tauwetter eingesetzt hat: Der Winter ist deswegen noch nicht vorbei. Viele hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Kugeltal.

HINWEIS: Die Landesregierung und auch die Landkreise in der Region appellieren eindringlich an alle Bürger, sich auch im Freien verantwortungsbewusst zu verhalten. Das schließt überfüllte Rodel-Hänge und Parkplätze etwa an Loipen-Strecken zwingend aus. Grundsätzlich sollten auch im Freien die Abstandsregeln unbedingt eingehalten werden.