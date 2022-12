LaBrassBanda und Helge Schneider kommen auf die Kapfenburg

Für das Festival Schloss Kapfenburg, das im kommenden Juli wieder auf der Kapfenburg stattfindet, startet ab sofort der Kartenvorverkauf.

El Viaje – die Reise. Das ist der Titel der Welturaufführung bei der Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg am Freitag, 21. Juli, einem poetisch-musikalischem Abenteuer aus der Feder von Marcus Englert und Xabier Zeberio. El Viaje erzählt die Geschichte einer Gruppe von Reisenden, die sich in einer fremden und aufregenden Welt gemeinsam auf den Weg ins Ungewisse machen. Rock verschmilzt dabei mit Klassik, die Musik mit Poesie und das Geschehen auf der Bühne mit einer atemberaubenden Licht- und Videoinstallation. Die schwäbisch-baskische Co-Produktion wird von der baskischen Regisseurin Agurtzane Intxaurraga inszeniert, die beteiligten Kunstschaffenden stammen aus beiden Ländern. Neben der Band um Marcus Englert kann sich das Publikum unter anderem auf das Alos-Quartet und Itziar Ituño freuen. Die Schauspielerin ist vielen bekannt als Inspektorin Raquel Murillo alias Lisboa in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“.

Am Donnerstag, 27. Juli, ist Helge Schneider mit seiner neuen Show „Der letzte Torero – Big L.A. Show“ zu Gast auf der Festivalbühne, das dazugehörige Album erscheint im Februar. Das Gesamtkunstwerk Schneider wird sich dann in die Herzen der Menschen singen, tanzen, trommeln, trompeten und spielen. Und er wird sie zum Lachen bringen, wie nur er es kann.

Für das letzte Konzert des Festivals am Sonntag, 30. Juli hat sich das Team der Stiftung eine ihrer absoluten Lieblingsbands eingeladen – LaBrassBanda ist zurück auf Schloss Kapfenburg! Auf ihrer Brass Fire Tour vermengen die Musiker gewohnt brillant bayerische Volksmusik, Reggae, Brass und Ska-Punk zu einem einzigartigen Sound, der sofort in die Beine geht und Generationen vereint.

Für das Konzert wird es auch erstmals VIP-Tickets im Vorverkauf geben – neben einem VIP-Pass und Sitzplätzen an Tischen beinhalten sie unter anderem Parken auf dem Schlossparkplatz und Früheinlass. Neu beim gesamten Festival ist eine Tribüne mit Schalensitzen, die die bisherige Ebene 10 ersetzt.

Tickets für Helge Schneider und LaBrassBanda sind ab sofort auf www.schlosskapfenburg. de, unter Telefon 07363 / 96 18 17 und an allen CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich. Tickets für „da!SEIN – El Viaje“ gibt’s bei der Stiftung direkt.