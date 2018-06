Kleintierzüchter hoffen auf Nachwuchs

Elsterpurzler, Hochbrutflugente und Pommerngans, Marburger Feh und Deutscher Riese: Bei den Lokalschauen der Kleintierzüchter auf der Ostalb gibt es für Groß und Klein viele schöne Federtiere und Schlappohren zu bestaunen. Den Züchtern, die ein besonders prächtiges Geflügel-, Tauben- oder Kaninchenexemplar präsentieren können, winken Pokale, Wimpel und Urkunden. Aber die Kleintierzuchtvereine sind im ganzen Ländle auf dem Rückzug: In den vergangenen zehn Jahren ist ihre Mitgliederzahl um gut 20 Prozent auf 72 200 gesunken, wie jetzt das das Ministerium für Ländlichen Raum bekannt gab.

Dem Ministerium bereitet diese Entwicklung Sorgen. Schließlich seien Kleintierzüchter nicht nur ein wichtiger Teil des Vereinslebens, mit ihrem Einsatz für verschiedene Kleintierrassen pflegten sie auch ein wichtiges kulturelles Erbe des Landes. Walter Weber aus Röttingen, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Z 404 Lauchheim, kann dem nur beipflichten. „Es ist gut, wenn gerade junge Menschen den Umgang mit Tieren und dabei Verantwortung und Pflichtbewusstsein für das Leben erlernen.“ Das „Z“ im Namen des Vereins steht für den Zuchtverband Württemberg-Hohenzollern.

In Lauchheim ist die Lage noch nicht so dramatisch: Hier kommen zu 111 aktiven Züchtern 30 Jugendliche, die im Herbst bei der Lokalschau in der Alamannenhalle 94 Kaninchen und 24 Geflügel präsentierten. „Bei uns auf dem Land ist das Interesse noch da“, sagt Weber, der den Trend dennoch bemerkt: Jugendliche seien heute so stark mit Schule und Ausbildung gefordert, dass sie für Hobbys wie die Tierzucht keine Zeit mehr hätten.

Allgemein seien immer weniger Menschen bereit, ihre Freizeit dafür zu opfern, Tiere zu füttern, Tränken auszuputzen, Ställe zu säubern und zu desinfizieren. 20 Stunden pro Woche, so schätzt Weber, gehen bei ihm dafür drauf. Wer in den Urlaub fährt, muss jemanden finden, der nach der Tieren sieht. In Städten ist Tierhaltung oft schwierig oder gar verboten. Und nicht zuletzt sei die Kleintierzucht ein teures Hobby: „Der Futterpreis hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und auch die Hallenmieten für die Ausstellungen sind gestiegen.“An Heu und Stroh für die Tiere sei man früher, als es auf den Dörfern noch viele kleine Bauern gab, günstig gekommen: „Das geht jetzt, wo es vielleicht noch zwei Großlandwirte gibt, nicht mehr“, sagt Weber.

Das Ministerium empfiehlt den Vereinen übrigens, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu stärken und so um neue Mitglieder zu werben: Auch hier gehen die Lauchheimer mit gutem Beispiel voran und begeistern Kinder im jährlichen Ferienprogramm mit Mitmach- und Infoaktionen für ihr tierisches Hobby.