Klanggewaltiger Spaziergang im Mondschein

Im Juli hat der Aalener Trompeter Maximilian Sutter als Solist bei der Eröffnung des 20. Festival Schloss Kapfenburg begeistert, im September kann man ihn mit seinem Ensemble Ardenti Brass in der ehemaligen Deutschordensfeste nochmals live erleben. Der Name des Ensembles ist dabei Programm.

Ardenti Brass: Frei übersetzt bedeutet das so viel wie „inbrünstiges Blech“. Und tatsächlich: Die Mitglieder des Ensembles, fünf jungen Musiker aus Deutschland und Österreich, brennen für ihre Musik. Kennengelernt haben sich Maximilian Sutter (Trompete), Markus Czieharz (Trompete), Michael Stückler (Horn), Philip Pineda Resch (Posaune) und Manuel Mayer (Tuba) im Bundesjugendorchester. 2014 beschlossen sie bei einer Flasche Limo spontan ihr eigenes Ensemble zu gründen.

Bereits im selben Jahr konnte der erste Preis beim Internationalen Blechbläserwettbewerb Passau erspielt werden, 2016 folgte ein dritter Preis beim Internationalen Blechbläserwettbewerb Jan Koetsier in München. Ebenfalls wurde ihnen der Sonderpreis des Bayerischen Rundfunks verliehen, der sie zu Aufnahmen in die Rundfunkanstalt führte. Es folgten diverse Konzertanfragen, darunter eine Süddeutschland Tournee mit einem abschließenden Open-Air Konzert im Rahmen der Gezeitenkonzerte in Ostfriesland.

Ardenti Brass widmet sich nicht nur dem breitgefächerten Repertoire des Barocks und der Romantik, sondern auch in verstärktem Maße zeitgenössischer Musik. Schließlich runden Aufführungen eigens für sie komponierter Werke aufstrebender Komponisten, wie etwa Kathrin Denner, Philipp Gutmann oder Peer Markusson, ihr künstlerisches Werk ab.

Mit „Moonlight“ lädt das Bläserensemble am Donnerstag, 26. September, zu einem Abend voll Romantik und Klangmalerei. Von strahlenden Tänzen des Barocks und spätromantischen Träumen, über impressionistische Schattierungen eines nächtlichen Spazierganges hin zu den weltbekannten Gassenhauern Glenn Millers, führen sie vor Ohren, dass es im Mondschein mehr als nur die Stille der Nacht zu entdecken gibt. Denn wie schon Theodor Storm schrieb „Und was in Tagesgluten zur Blüte nicht erwacht, es öffnet seine Kelche und duftet in der Nacht“.

Auf dem Programm stehen unter anderem die „Dardanus Suite“ von Jean-Phillippe Rameau, das „Brass Quintett No. 3“ von Victor Ewald, die „Suite Impromtu“ von André Lafosse und das „Glenn Miller Songbook“.