Kindergarten Sankt Gangolf erhält erneut „Carusos“-Auszeichnung

Der Kindergarten Sankt Gangolf in Röttingen erhält zum wiederholten Male die Carusos-Plakette für kindgerechtes Singen. Als Carusos-Fachberater des Eugen-Jaekle-Chorverbands hat Kaspar Grimminger die Kinder und Erzieherinnen auf dem Weg zur Zertifizierung begleitet. Mit dem Ziel, das Singen fest in den Kinderalltag zu etablieren, greift die Carusos-Bewegung damit um sich. Das Motto lautet „Jedem Kind seine Stimme“.

„Die Carusos“ gilt als Qualitätsmarke des Deutschen Chorverbands für kindgerechtes Singen in Kindertageseinrichtungen. Erfüllt ein Kindergarten bestimmte Voraussetzungen, wie tägliches Singen, geeignete Tonhöhe, Lieder aus aller Welt sowie Rhythmus und Tanz, erhält dieser die Carusos-Zertifizierung mit Plakette und Urkunde.

In Röttingen ist es der Kindergarten Sankt Gangolf, dem im Jahr 2020 bereits zum wiederholten Mal die begehrte Auszeichnung verliehen werden sollte. Grund genug, um bei einem großen Kindergartenfest alle im Dorf in Feierlaune zu versetzen. „Der Sommer ging vorüber, das Fest fiel ins Wasser und auch sonst bot sich bisher keine Gelegenheit für eine ausgiebige Feier“, bedauert die Leiterin des Kindergartens, Christine Schmid.

Kaspar Grimminger als Carusos-Fachberater des Eugen-Jaekle-Chorverbands hat den Röttinger Kindergarten nun nicht mehr länger warten lassen wollen und zusammen mit dem Vorsitzenden des Männergesangsvereins Silberdistel, Eugen Neukamm, die Kinder und Erzieherinnen überrascht.

Während die Buben und Mädchen im Warmen spielen durften, erfolgte die offizielle Übergabe der Urkunde mit Glückwünschen an Christine Schmid draußen vor dem Haus. „In Röttingen wird wirklich toll gesungen“, so Grimminger, der sogar manches Gesangstalent unter den Kindern entdeckt haben will.

Als besonders hebt Grimminger die Kooperation mit dem Männergesangsverein hervor. „Am Anfang waren die Kinder noch skeptisch, als sie die gut 20 Männer gehört haben“, weiß Schmid. „Mittlerweile ist es ein tolles Miteinander.“ Auch Neukamm findet, dass alles gut zusammen passt. „Es macht riesig Spaß und wir freuen uns, wenn wir das Singen bei den Kindern fördern können“, so Neukamm, der erklärt, wie es kommt, dass die tiefen Männerstimmen so gut mit den hohen „Kopfstimmen“ der Kinder harmonieren. „Wir singen bei gleicher Tonart eben nur eine Oktave niedriger.“

Christine Schmid befürchtet: „Wenn nicht regelmäßig gesungen wird, geht manches Liedgut verloren.“ Umso mehr freut sie sich über das Carusos-Liederbuch „Alle Lieder sind schon da“ und die wöchentlichen Carusos-Mitmachkonzerte. Denn immer freitags kommt der bekannte Komponist und Autor Peter Schindler mit Susette Preissler per Livestream zu den Kindern und Erzieherinnen in die Kindergärten und Kindertagesstätten.

Derweil hofft Kaspar Grimminger, bald wieder persönlich mit den Kindern singen zu dürfen und Christine Schmid dabei zuzuschauen, wenn sie mal wieder zu ihrer Gitarre greift.