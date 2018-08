Kinder erleben, wie Wolle gesponnen wird

Was man aus Schafwolle alles herstellen kann, haben 30 Kinder in einem Ferienprogramm beim Lauchheimer Obst- und Gartenbauverein erlebt. Dabei haben sie auch Einblicke in die Schafzucht erhalten.

An und für sich sind Schafe genügsame Tiere und tragen auch zur Landschaftspflege bei, wenn sie zum Beispiel fachgerecht von Schäfern auf Wachholderheiden gehütet werden. Doch auch hier ist es vonnöten, ihre Klauen auszuschneiden und sie mit Wasser und Salz zu versorgen, sie zu scheren und damit Wolle zu gewinnen. Das und Historisches zur archaischen Hausgemeinschaft zwischen Mensch und Schaf erfuhren die an Kinder vom Jugendleiterteam des Obst- und Gartenbauvereins und von Anna Waizmann und Andrea Beurer, die das Verspinnen von Schafwolle am Spinnrad beherrschen.

Ist die Wolle erst einmal gewaschen und ausgekämmt (kardiert), kann sie zu einem Faden versponnen werden. Mit Handspindeln taten das die Kleinen wie einst Hirtinnen auf dem Feld, aber auch hochwohlgeborene Mädchen wie Dornröschen im Märchen, das sich mit dem spitzen Ende der Spindel verletzt hatte und dann in einen 100jährigen Schlaf gesunken war.

Etwas flotter geht es da schon mit dem „Drehen des Fadens um die schnurrenden Spindel“ wie es Schiller im „Lied von der Glocke“ beschreibt. Zwei Frauen, die solches noch beherrschen, sind Anna Waizmann und Andrea Beurer, die den Kindern hierzu die Einweisungen gaben. Alle, die es selbst versuchten, stellten fest, dass das Spinnen nur spielend leicht aussieht, denn zum Treten des Spinnrades und Führen des Fadens bedarf es sowohl Fingerspitzen-als auch Pedalgefühl.

Wie das Naturprodukt Filz entsteht

Auch Filzen, also das Vermengen und Verarbeiten von Wollfäden mit heißem Wasser und Seife, war im Programm. Daraus entstanden Textilien, wie man sie in den wasserdichten Filzhüten und den Filzpantoffeln schätzt. Schließlich gab es noch ein Quiz rund ums Schaf zur Vertiefung des Lernerfolgs vielfach vergessener hauswirtschaftlicher Techniken, denn der Nachmittag beim Obst- und Gartenbauverein war, wie man es schon gewohnt ist, wieder ein besonders anschaulicher Ferienunterricht.