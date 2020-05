Kiener macht Stoff für Virenschutzanzüge

Von Schwäbische Zeitung

Am Mittwoch ist ein 68-Jähriger von einem Traktor überrollt worden. Zum derzeitigen Ermittlungstand der Polizei Tuttlingen war der Verunglückte beim Holzspalten mit seinem 72-jährigen Bruder im Gewann Jungholz. Als die beiden den hydraulischen Holzspalter, der am Traktor angehängt war, in Betrieb nehmen wollten, startete der 68-Jährige offenbar von außen den Motor des Schleppers. Da zu diesem Zeitpunkt ein Gang eingelegt war, setzte sich der drei Tonnen schwere Traktor sofort in Bewegung und überrollte den Mann, teilt die Polizei mit.